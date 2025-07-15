陸外賣大戰 配送平台得利

大陸外賣市場大戰持續升溫，阿里、美團、京東等三大平台自7月初起相繼加碼，甚至讓當地奶茶咖啡重回一杯人民幣1、2元的低價狀態，平台流量暴增。訂單量成長帶動「運力」需求的同時，使順豐同城等第三方即時配送服務平台受益。

證券時報指，在過去的周末（7月12至13日），大陸各大平台的外送補貼大戰繼續，社群媒體上也出現相關熱搜話題，如「杭州一奶茶店忙著到現場點單有啥給啥」、「百米遠的單子外賣員能賺十幾塊」。

界面新聞提到，美團資料顯示，7月5日單日訂單峰值突破1.2億單，為平日的兩倍以上，部分騎手單日送達破百單，日薪上看人民幣千元。部分地區配送出現瓶頸，平台一度宕機，外溢訂單轉向第三方配送企業。

此外，淘寶閃購聯合餓了麼昨宣布，日訂單量再次突破8,000萬（不含自提及0元購），創下新高。淘寶閃購日活躍用戶數在突破2億基礎上，本周又較上周淨增15%。此外，淘寶閃購上線以來，新註冊商家超過24萬，大部分為中小商家。其6月份訂單量較5月增長近150%，商家店實際收入較前月增長近100%。

隨訂單量激增，「運力」成為電商平台布局重要一環，順豐同城因此受益。從5月起，順豐同城股價漲幅約142%，該公司提供1小時內送達服務，涵蓋餐飲、生鮮、商超等多領域。

據悉，順豐同城為知名物流商順豐控股旗下即時配送業務，提供1小時內送達服務，涵蓋餐飲、生鮮、商超、蛋糕、醫藥、洗護等場景，定位為開放式配送平台。

財報顯示，順豐同城去年全年營收達人民幣157.46億元，年增27.1%；淨利人民幣1.33億元，年增160%，其營收或利潤規模都是史上最好的一年。

儘管業績亮眼，外界認為，順豐同城的成長路上仍有多個挑戰。其一，電商巨頭自建配送團隊的趨勢明顯，當巨頭補齊運力短板，第三方勢力必然會被擠壓；其二，順豐同城缺乏零售生態支撐，使其多半只能扮演配送末端角色，難以涉足利潤與數據的核心環節；其三，相較順豐主體業務，即時配送的營收與客單價仍偏低，對整體營運的貢獻有限。