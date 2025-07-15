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兩岸貿易 2025年上半年增11％

經濟日報／ 記者黃雅慧／台北報導
上半年兩岸貿易年增11.4％。（新華社）
上半年兩岸貿易年增11.4％。（新華社）

大陸海關總署昨（14）日公布最新進出口數據，在兩岸貿易方面，按美元計，上半年兩岸進出口貿易1,477.8億美元，年增11.4％，其中大陸對台進口1,087億美元、出口390億美元，分別年增12.5%、8.5%，大陸對台貿易逆差697億美元。

單從6月數據來看，大陸自台灣進口171.48億美元，較前月減少11%，出口台灣69.67億美元，較前月減少1%。

雖然中美貿易額在下降，但兩岸貿易額似乎未看到減少跡象。中經院第一所助研究員王國臣分析，如果從整體趨勢來看，大陸對台灣的出口跟進口都在下降。換言之，主因是台灣供應鏈的分散轉移，或者是避免被歸類為洗產地。

王國臣指出，大陸對台灣的進口其實也在下降，這一點比較有意思，因為大陸的整體進口衰退略收斂，但大陸對台灣的進口增長率反而趨緩。這部分推測台灣方面應該也在加緊監控，是否受管控的晶片販售到中國大陸。

對台 供應鏈

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