聽新聞
0:00 / 0:00
兩岸貿易 2025年上半年增11％
大陸海關總署昨（14）日公布最新進出口數據，在兩岸貿易方面，按美元計，上半年兩岸進出口貿易1,477.8億美元，年增11.4％，其中大陸對台進口1,087億美元、出口390億美元，分別年增12.5%、8.5%，大陸對台貿易逆差697億美元。
單從6月數據來看，大陸自台灣進口171.48億美元，較前月減少11%，出口台灣69.67億美元，較前月減少1%。
雖然中美貿易額在下降，但兩岸貿易額似乎未看到減少跡象。中經院第一所助研究員王國臣分析，如果從整體趨勢來看，大陸對台灣的出口跟進口都在下降。換言之，主因是台灣供應鏈的分散轉移，或者是避免被歸類為洗產地。
王國臣指出，大陸對台灣的進口其實也在下降，這一點比較有意思，因為大陸的整體進口衰退略收斂，但大陸對台灣的進口增長率反而趨緩。這部分推測台灣方面應該也在加緊監控，是否受管控的晶片販售到中國大陸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言