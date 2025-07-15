華為L4商用自駕 2027年上路

自動駕駛近來成為車企發展重點之一。華為智慧駕駛總裁李文廣透露，華為計劃於2027年實現L4自駕商用並推進無人幹線物流試點。若華為2027年達標，仍落後特斯拉一年。

陸媒觀察者網報導，李文廣近日出席2025中國汽車論壇時指出，華為今年的規劃是進行L3自駕試點商用，同時展開城區L4試點測試。到明年，華為將推進高速L3規模商用；城區場景展開L4試點商用。2027年，華為計劃實現無人幹線物流試點，城區L4商用；2028年要達成無人幹線物流商用目標。「大家或許會覺得華為這個計劃有些激進，但若華為在2027年達成目標，也已經比特斯拉落後一年了。」

此前，華為智慧汽車解決方案執行長靳玉志曾說，「根據2022年頒布實施的『汽車駕駛自動化分級』標準，L2為組合駕駛輔助，L3為有條件自動駕駛，隨著L2的不斷成熟，當前正處L2向L3邁進的關鍵節點。去年我們預測，2024年是L2規模商用元年。2025年，我們預測產業會開始具備L3的商用能力。」

靳玉志並提醒，L3為有條件自動駕駛，駕駛員可將視線轉移至非駕駛相關的活動，但要保持警覺，當收到接管請求時及時接管。