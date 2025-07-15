新思收購安似 陸有條件放行

在中美博弈大背景下，電子設計自動化（EDA）領域在全球產業界中扮演重要角色。大陸市場監管總局昨（14）日宣布，有條件批准半導體設計軟體巨頭美國新思科技（Synopsys）對模擬軟體龍頭安似科技（Ansys）高達350億美元的收購案。

該交易經歷多國監管審查，最終於昨日獲大陸市場監管總局附加限制性條件批准。根據公告，新思科技被要求分拆光學解決方案業務，安似科技則需剝離其功耗分析軟體業務。這場半導體世紀收購案拿到了最後的通行證。

圖／經濟日報提供

分析指出，這筆交易的背後，是EDA領域的整合，以及隨之而來的壟斷陰影。新思科技是晶片設計的上游企業，安似科技是開發和銷售數位模型模擬與分析軟體和服務的企業，兩者結合，意味著一條覆蓋晶片設計全流程的工具鏈即將誕生，潛在市場有所擴大。在中國大陸市場，雙方僅在光學軟體領域的合計市占就高達65%-70%。

大陸監管部門的附條件批准，既批准了這起商業收購，又透過業務分拆，為本土供應鏈的安全和市場競爭留出空間。這一決定與美國悄然放鬆對中國大陸EDA出口管制幾乎同時發生。

新思科技和安似科技分別成立於1986年和1970年，目前兩家公司均在那斯達克上市。新思科技主要從事EDA軟體和設計IP業務，為晶片和電子系統開發公司提供解決方案，並與西門子EDA、益華電子（Cadence）稱為EDA三巨頭。安似科技的S&A軟體可用於半導體設計領域，供晶片設計人員在晶片設計工作流程中使用。

兩家公司曾於2024年1月16日宣布合併。根據該協定條款，Ansys股東每股Ansys股票將獲得197.00美元現金和0.3450股新思科技普通股，按2023年12月21日新思科技普通股的收盤價計算，該收購總價值約為350億美元。若交易完成，安似科技將成為新思科技的全資子公司。

根據公告，大陸市場監管總局要求雙方合併後需履行多項義務，包括雙方分拆部分核心業務，包括新思科技的光學與光子模擬業務，以及安似科技的功耗分析軟體業務。

此外，雙方不得捆綁銷售相關產品，並須公平、合理、無歧視地提供包括寄生分析與功率器件分析等EDA工具，避免對中國用戶採取差別定價或限制使用行為。