關稅戰衝擊 大陸第二季對美貿易降2成

今年四月美國總統川普發動關稅戰後，對全球經濟造成重大影響，大陸官方統計顯示，第二季對美貿易額下降達兩成，但官方強調目前已有回升，「中美雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果」。

大陸海關總署副署長王令浚昨在記者會表示，上半年對美國進出口總值人民幣二點○八兆元，同比下降百分之九點三。其中，出口一點五五兆元，進口五三○三點五億元。整體而言，上半年大陸貨物貿易進出口人民幣廿一點七九兆元，同比增長百分之二點九，外貿規模創歷史同期新高。

他指出，受美國所謂「對等關稅」影響，中美貿易由第一季度同比增長轉為第二季度同比下降，降幅達到了百分之廿點八。不過他強調，近期日內瓦、倫敦經貿會談取得積極進展，中美貿易有所回升。六月進出口值從五月時的不到三千億元，回升到超過三千五百億元，同比降幅也明顯收窄。

王令浚還披露，目前中美雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果，但也強調，日內瓦共識和倫敦框架來之不易，訛詐脅迫沒有出路，對話合作才是正道。

另據大陸海關總署公布，今年上半年兩岸貨物貿易額為人民幣一兆六二○億元，台灣是僅次於美國、日本、香港、南韓的大陸第五大貿易夥伴，兩岸貿易額累計比去年同期增長百分之十二點七。

大陸海關總署發言人呂大良昨也宣布，下一步將對五十三個非洲建交國實施零關稅，並稱此舉是「用中國的大市場帶動各國共同發展」。據指出，去年十二月起，大陸給予所有與其建交的最不發達國家百分之百稅目產品零關稅待遇，今年上半年大陸自上述國家進口增長為兩位數，其中不少都是非洲國家。

今年六月十一日在湖南長沙舉行「中非合作論壇成果落實協調人部長級會議」，當時大陸國家主席習近平就在賀信中表示，願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對五十三個非洲建交國實施百分之百稅目產品零關稅舉措。大陸商務部指出，「共同發展經濟夥伴關係協定」是大陸與非洲國家間的創新自貿協定。截至七月一日，大陸已與卅一個非洲國家簽署該協定。