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對中國有錯失恐懼症！景順稱近六成主權基金擬增加對陸投資

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國投資機構景順集團最新報告顯示，全球主權財富基金正轉向主動型基金管理並加大對中國的投資，以應對動蕩的全球環境，其中六成全球主權財富基金計劃增加對陸配置。圖為上海外灘觀景台。（路透）
美國投資機構景順集團最新報告顯示，全球主權財富基金正轉向主動型基金管理並加大對中國的投資，以應對動蕩的全球環境，其中六成全球主權財富基金計劃增加對陸配置。圖為上海外灘觀景台。（路透）

美國投資機構景順集團最新報告顯示，全球主權財富基金正轉向主動型基金管理並加大對中國的投資，以應對動蕩的全球環境，其中六成全球主權財富基金計劃增加對陸配置。分析稱，市場對中國的發展存在一定的「錯失恐懼症」（FOMO），因為中國正逐漸成為半導體、雲計算、人工智能、電動汽車和可再生能源領域的全球領導者，「現在需要在中國」。

路透報導，景順對管理27兆美元資產的主權基金和央行的調查顯示，世界主權財富基金正轉向主動型基金管理和在中國的投資，而各國央行則在實現儲備多元化，以應對動盪的全球環境。

值得注意的是，該調查期間為今年1月至3月期間，正值美國總統川普發布對等關稅之前，也是DeepSeek AI在中國崛起的興奮高峰期。

報告稱，財富基金對中國資產的興趣正在大幅復甦，近60％的基金計劃在未來五年內增加對大陸資產的配置，特別是科技領域。此外，儘管中美緊張局勢不斷惡化，但北美地區的數字仍躍升至73%，歐洲僅13%。

在受訪的58家中央銀行中，超過70%認為美國債務上升正在對美元的長期前景產生負面影響。然而，有78%的受訪者認為，要出現一個可靠的美元替代品還需要二十多年。該比例較去年的58%有所上升，目前只有11%的央行認為歐元正在崛起，而去年這一比例為20%。此外，約半數基金表示，傾向投資穩定幣，然而比例較比特幣約75%落後。

瑞銀5月底發布《2025 年全球家族辦公室報告》也有同樣趨勢，該報告稱未來五年，30%的亞太區家族辦公室計劃增加對大中華區的投資，39%計劃增加對中國的投資。據悉，受訪家辦平均淨資產為27億美元，平均管理資產為11億美元。

今年以來，部分國際資金管理機構在基金配置上選擇增配大陸資產，減持美國資產。比如美國知名橋水基金今年第1季對投資組合的調整中，增持中國資產（如阿里巴巴、京東、百度等）和黃金，同時減持美國科技股及標普500ETF。

資產 財富 美國

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