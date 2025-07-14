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「非常不爽俄國」 川普揚言50天內沒達成協議 將對俄課徵100%關稅

陸海關總署：將對53個非洲建交國實施零關稅

中央社／ 台北14日電

中國海關總署統計分析司長兼發言人呂大良今天表示，中國將對53個非洲建交國實施零關稅，並宣稱此舉是「用中國的大市場帶動各國共同發展」。這一表示是落實中國國家主席習近平6月間對非洲國家的公開承諾。

新京報報導，中國國新辦上午針對今年上半年進出口情況舉行記者會，呂大良在會中作上述表示。

呂大良表示，2024年12月1日起，中國對所有建交的最低度開發國家給予100%稅目產品零關稅待遇。今年上半年，中國自這些國家的進口實現了兩位數成長。

他提到，中國下一步還將對53個非洲建交國實施零關稅，「用中國的大市場帶動各國共同發展」。

呂大良宣稱，中國人口眾多，當前正加力實施「擴大內需戰略」，開展提振消費專項行動，是「全球最具成長性的超大規模市場」。「中國的市場持續擴容，中國開放的大門越開越大，中國進口將更多惠及世界」。

「中非合作論壇成果落實協調人部長級會議」6月11日在長沙舉行，習近平在致賀信中說，中國堅持以「中國大市場」為非洲等全球南方夥伴提供新動能。中國願透過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措。

這項會議當天閉幕時，即發表「中非維護全球南方團結合作的長沙宣言」，內容即提到「對除斯威士蘭（史瓦帝尼）外53個非洲建交國落實100%稅目產品零關稅舉措」一語。

非洲 習近平 中國人口

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