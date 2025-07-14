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人民銀行：進一步落實好適度寬鬆貨幣政策

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
鄒瀾表示，下階段人民銀行將進一步落實好適度寬鬆的貨幣政策。(國新網圖片)
鄒瀾表示，下階段人民銀行將進一步落實好適度寬鬆的貨幣政策。(國新網圖片)

大陸央行人民銀行副行長鄒瀾表示，下階段人民銀行將進一步落實好適度寬鬆的貨幣政策，抓好各項已出台的貨幣政策措施，執行提升金融服務實體經濟的質效。

鄒瀾在14日的國新辦新聞發布會上指出，總量方面，把握好政策實施的力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模貨幣供應量增長，從經濟增長價格總水平預期目標相匹配，持續營造適宜的金融總量環境。

結構方面，突出金融服務實體經濟的重點方向，聚焦科技創新，擴大消費、民營小微等方面，強化政策協同聯動，用好用足各項結構性貨幣政策工具，加力支持重點領域和薄弱環節。傳導方面，強化利率政策執行和監督，更好發揮行業自律的作用，維護銀行業市場競爭秩序，提高資金使用效率，防範資金空轉，把握好金融支持實體經濟和保持自身健康性的平衡。

完善貨幣政策框架方面，鄒瀾提到，進一步健全市場化的利率調控機制，優化貨幣政策中間變數，不斷完善貨幣政策工具體系，健全可置信常態化、制度化的政策溝通機制。

鄒瀾又稱，今年以來，人民銀行圍繞經濟工作重點任務，強化貨幣信貸政策的針對性和有效性，綜合施策，有效應對外部衝擊，推動經濟回升向好。人民銀行行長潘功勝5月7日宣布一攬子共10項貨幣政策措施。一攬子政策已經在一個月內全部落地實施，對提振市場信心、穩定預期發揮積極作用，為推動經濟回升向好持續營造良好的貨幣金融環境。

貨幣 實體經濟 人民銀行

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