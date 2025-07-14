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黃仁勳抵陸「非公開行程照」曝光！與雷軍在小米SU7 Ultra旁合影

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸網上流傳黃仁勳（左）與雷軍在小米SU7 Ultra旁合影。圖／取自IT之家
大陸網上流傳黃仁勳（左）與雷軍在小米SU7 Ultra旁合影。圖／取自IT之家

陸媒「IT之家」14日報導，大陸網上出現了輝達（陸稱英偉達）CEO黃仁勳與小米董事長雷軍的合影。只見兩人在1處古色建築前合照，充滿笑意。另張照片，黃仁勳還與雷軍在小米SU7 Ultra旁合影。

騰訊科技稱，就此照片向輝達求證，回應稱「不是我們發的照片，不清楚。」另有知情人士透露，照片是路人拍攝，與雷軍會面是拜訪客戶，屬於非公開行程，但該知情人士未透露具體拍攝時間。

「IT之家」指，先前有消息稱黃仁勳將於16日在北京舉行媒體吹風會，這將是黃仁勳今年第3次訪問中國大陸。

今年1月15日，黃仁勳抵達深圳、出席了深圳分公司年會；1月19日，黃仁勳出席了英偉達在北京舉辦的迎新年會。同時，4月時黃仁勳再次問訪大陸，當時黃仁勳在與中國貿促會會長任鴻斌會談中表示，「中國是英偉達非常重要的市場」，希望繼續與中國合作。

黃仁勳與雷軍的淵源頗深。2013年黃仁勳就曾和雷軍同台。當時在「小米3」發布會上，黃仁勳親自登台推銷自家Tegra晶片。為拉近與大陸消費者的距離，黃仁勳全程用中文發言，甚至笑稱自己是「米粉」。

大陸網上流傳黃仁勳（右）與雷軍合影。圖／取自IT之家
大陸網上流傳黃仁勳（右）與雷軍合影。圖／取自IT之家

深圳 北京

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