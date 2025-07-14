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放行了！陸有條件批准新思科技收購安似科技股權案

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國半導體設計軟體巨頭新思科技（Synopsys）在加州的總部。（路透）
美國半導體設計軟體巨頭新思科技（Synopsys）在加州的總部。（路透）

在中美博弈大背景下，電子設計自動化（EDA）領域在全球產業界中扮演重要角色。大陸市場監管總局14日宣布，在收到美國半導體設計軟體巨頭新思科技（Synopsys）收購安似科技（Ansys）股權案的經營者集中反壟斷申報後，經審查，市場監管總局決定附加限制性條件批准此項經營者集中。

大陸市場監管總局7月14日發布「關於附加限制性條件批准新思科技公司（Synopsys）收購安似科技公司（Ansys）股權案反壟斷審查決定的公告」指，附加限制性條件批准新思科技（Synopsys）收購安似科技（Ansys）股權案。而此項經營者集中或對全球及中國境內光學軟體、光子軟體、部分EDA軟體和設計IP等市場產生排除或限制競爭效果，據申報方提交的附加限制性條件承諾方案，決定附條件批准此項集中。

根據公告，市場監管總局要求集中雙方和集中後實體履行多項義務，決定要求雙方分離部分核心業務，包括新思科技的光學與光子模擬業務，以及安似科技的功耗分析軟體業務。此外，雙方不得捆綁銷售相關產品，並須公平、合理、無歧視地提供包括寄生分析與功率器件分析等EDA工具，避免對中國用戶採取差別定價或限制使用行為。

公告進一步指，併購方須嚴格遵守現有中國客戶合約，並保證供應穩定性，不得無故終止或拒絕續約。同時，合併後實體需繼續支持現有EDA產品的行業標準格式與互操作性協議，並在中國客戶書面支持下，與第三方EDA廠商簽署互操作協議，防止技術封閉壟斷市場。另，中國證券報補充，此案目前處於進一步審查延長階段，截止日為2025年8月2日。

公開資料顯示，新思科技成立於1986年，為美國納斯達克上市公司，無最終控制人，主要從事EDA軟體和設計IP業務。安似科技成立於1970年，同樣在美國納斯達克上市，無最終控制人，專注於數位模型模擬與分析軟體開發。雙方於2024年1月15日簽署協議，新思科技將以現金和換股形式收購安似科技全部流通股。交易完成後，安似科技將成為新思科技全資子公司。

有分析指，大陸監管機構附加限制性條件批准新思科技收購安似案，旨在防止市場壟斷並保障中國客戶權益。由於雙方在光學模擬與功耗分析軟體領域存在業務重疊，交易貨影響光學、光子、EDA工具與設計IP市場競爭。為維持市場秩序，中方要求剝離重疊業務，禁止捆綁銷售與歧視性條款，並保障中國客戶合約與服務公平性。

同時，此次審查也折射出中國在當前地緣科技博弈下的監管方向。此前因美國加強對華的EDA出口管制，該案一度被暫停審查。此次附加條件被視為中國針對技術封鎖風險的應對機制，透過強制供應承諾與技術互通義務，對沖潛在「斷供」風險，強化本土半導體設計鏈條安全。

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