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非獨生女？宗馥莉被指關閉多家同父異母弟妹任職公司

聯合報／ 大陸中心／即時報導
娃哈哈集團現任董事宗馥莉近日遭三名自稱是同父異母的弟妹控告，追討宗慶後生前承諾的21億美元信託權益。（中新社）
娃哈哈集團現任董事宗馥莉近日遭三名自稱是同父異母的弟妹控告，追討宗慶後生前承諾的21億美元信託權益。（中新社）

大陸食品飲料大廠娃哈哈再爆新爭議事件。據《21世紀經濟報導》消息，娃哈哈集團現任董事長、創辦人宗慶後之女宗馥莉近日遭三名自稱是同父異母的弟妹控告。三人正尋求一項禁令，阻止宗馥莉處置滙豐銀行帳戶內的資產，並追討宗慶後生前承諾的21億美元信託權益。

《每日經濟新聞》指出，今年初以來，娃哈哈已關停18家分廠的生產線。對此，娃哈哈的回應是，「為增強終端市場的響應能力，需要調整優化產銷布局結構，導致部分工廠停工停產。」公司方面並表示，這些工廠「已按相關法律程序開展清算流程」。

《東方財經》14日報導，搜索發現，被關停的企業有宗馥莉「同父異母弟弟」宗繼昌擔任董事的大理娃哈哈飲料有限公司、雙城娃哈哈乳品有限公司、南京娃哈哈飲料有限公司、瀋陽娃哈哈榮泰食品有限公司、天津娃哈哈食品有限公司，以及宗馥莉「同父異母妹妹」宗婕莉擔任董事的瀋陽娃哈哈榮泰食品有限公司。

環球時報稱，宗馥莉因資產糾紛在香港被起訴，三名原告是宗繼昌（Jacky Zong）、宗婕莉（Jessie Zong）和宗繼盛（Jerry Zong）。

原告律師確認，這三人是宗馥莉的「同父異母弟妹」。律師透露，三人同時提起訴訟，要求獲得各價值7億美元的信託基金權益。據稱這些基金是其父生宗慶後生前承諾設立的。

原告方聲稱，宗慶後曾指示下屬通過香港滙豐銀行設立信託，滙豐帳戶2024年初餘額約18億美元，文件顯示，截至去年5月，已有110萬美元被轉出該帳戶。

原告方要求凍結該滙豐帳戶，宗馥莉執行父親遺囑，支付數百萬美元資產利息，並賠償資金轉移造成的損失。

宗馥莉代理律師則質疑證據效力，稱未獲知宗慶後相關指示。

南方都市報報導，原告方律師指出，宗慶後晚年曾在私人場合承認三名子女的「宗氏血脈」，並口頭承諾「不會虧待」，但遺囑見證人清一色為娃哈哈高層，無家族成員簽字，程序存在瑕疵。

湖北長江日報旗下新媒體《九派新聞》稱，此前，宗馥莉一直被認為是宗慶後的獨生女。如今另外三名子女「橫空出現」，針對高達18億美元的信託資金向宗馥莉發起訴訟，讓娃哈哈再度陷入輿論漩渦。

針對上述紛爭，南方都市報13日曾聯繫娃哈哈求證，但娃哈哈方面表示：「家族內部事務，與公司的運營及業務並無關聯。公司不會提供任何答覆口徑或相關回應。」

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