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陸行動電源大廠「羅馬仕」 傳5名核心高層捲款潛逃馬國

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
羅馬仕因品質問題，於7月初啟動大規模產品回收，並宣布停工。（圖／取自《IT之家》）
羅馬仕因品質問題，於7月初啟動大規模產品回收，並宣布停工。（圖／取自《IT之家》）

深圳羅馬仕科技有限公司旗下移動電源品牌「羅馬仕」（ROMOSS）因品質問題，7月初啟動大規模產品回收，並宣布停工、停產6個月。但有員工爆料，5名公司核心高層事發後即宣告失蹤，疑似已潛逃至馬來西亞，甚至完成法人變更，引發輿論譁然。

綜合《IT之家》等陸媒報導，羅馬仕7月7日公告，宣布全面停工6個月，除少數負責回收工作的員工，其餘員工皆臨時停產、停薪狀況。多名員工透露，公司目前現金流幾乎枯竭，經營陷入困境。

一名中層員工指出，公司5名主要高層自品質管理事件爆發後即全面失蹤，疑似早已低調前往馬來西亞，同時完成法人變更。該員工並指控，高層早已將公司當作「提款機」，在香港購置房產、購車揮霍資金，如今公司陷入危機，這些高層卻一併消失無蹤。

報導引述羅馬仕員工爆料，羅馬仕公司每月營收約人民幣2億元，但如今帳面資金嚴重不足。公司收入幾乎全數用於支付上月的貨款、員工薪資及各項營運支出，幾乎沒有任何資金留存。該員工強調，公司年終所剩盈餘也大多被高層提領走，用作風險準備金的金額極少，最多僅可支撐一個月。

事態進一步惡化的關鍵，在於公司今年6月初才剛向兩家主要供應商支付數千萬元貨款，後又因產品召回後導致資金鏈斷裂，整體現金流頓時陷入真空，衝擊供應鏈與員工生計。

《IT之家》表示，目前羅馬仕在京東、淘寶、拼多多等電商平台的官方旗艦店均已關閉。此外，羅馬仕京東自營旗艦店也已經下架所有行動電源產品，只剩下數據線、充電頭等在售。

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