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大陸網購手機殼9.9元還包郵 小心鉛含量嚴重超標

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸市面上充斥各種廉價的手機殼，但當中可能存在重金屬含量嚴重超標等品質問題。（圖／取自微博）
大陸市面上充斥各種廉價的手機殼，但當中可能存在重金屬含量嚴重超標等品質問題。（圖／取自微博）

大陸網上銷售的手機殼便宜、款式又多，許多人因此經常購買並不斷更換。不過成都商報旗下新媒體《紅星新聞》指出，在一些電商平台上，銷量靠前的「9.9元包郵」的手機殼評論裡，有不少消費者吐槽「新殼拆封後立即散發濃烈的塑料味」。

報導稱，浙江省市場監督管理局曾對20款手機殼監測，發現部分低價手機殼的鉛含量超出大陸國家標準上限30倍。鉛含量超標，不僅對人體細胞有害，還可能破壞骨骼，引發腎衰竭。還有一些廉價手機殼，甲醛、苯系物超標，並伴有刺鼻氣味，長期接觸則會引發慢性中毒。

一名消費者告訴江蘇《現代快報》，「剛拆封的手機殼就有刺鼻氣味，用久了連手機都沾上怪味，手機用了發熱，刺鼻味就會更明顯。」

這名消費者表示，自己很喜歡在電商平台上買手機殼，購入價格基本在人民幣30元（約合新台幣126元）以內，便宜的還會到個位數。「但有些便宜的手機殼打開就知道（有味道），我通常都放幾天才用。」

《現代快報》指出，手機殼之所以會成為「健康隱形殺手」，是因該行業準入門檻極低，僅需購買模具即可批量生產。許多小作坊為壓縮成本，使用回收塑料、工業級染料，甚至違規添加廉價助劑。某從業者透露：「正規原料每噸上萬元，摻入廢塑料成本能降三分之二。」

報導稱，大陸部分商家甚至可能會回收醫療廢料、電子垃圾，簡單處理後注塑成型，這樣的手機殼往往攜帶塑化劑、多環芳烴、重金屬等有毒物質。

塑化劑通常指鄰苯二甲酸酯，可通過皮膚接觸和呼吸等途徑進入人體，長期接觸可能導致兒童發育異常，性早熟、生殖系統發育受損、注意力缺陷多動障礙；疾病風險增加，如哮喘、過敏症、重金屬慢性中毒；成年男性精子質量下降，女性內分泌紊亂。

多環芳烴中的某些成分具有強致癌性。多環芳烴易通過皮膚接觸和呼吸進入人體，並在人體內蓄積。長期接觸會在人體內經代謝轉化，引發基因突變，增加患癌風險。

目前手機殼在大陸並未被列入強制性認證商品目錄，大量「三無」產品（無廠名、無質檢、無標準）通過電商渠道流入市場，消費者僅憑網頁圖片難以判斷材質優劣，部分商家甚至會以「環保材料」「無毒無味」等虛假宣傳欺騙消費者。

《現代快報》因此提醒消費者，應優先選購液態矽膠或TPU手機殼，這兩種材質通常無異味，捏起來軟但有韌性。若手機殼有刺鼻異味，或手感過於黏膩、掉色，且邊緣毛刺過多、按鍵卡頓，就可能屬於劣質手機殼，不建議購買。

電商 消費者 氣味

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