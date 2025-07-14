中國上半年對美貿易年減近1成 關稅戰影響明顯

中國海關總署今天公布，上半年進出口總值以美元計年增1.8%，以人民幣計年增2.9%。其中，對美國進出口總值以人民幣計年減9.3%，受到與美國關稅戰影響明顯。

證券時報報導，海關總署副署長王令浚14日在國新辦新聞發布會上表示，上半年，中國對美國進出口總值人民幣2.08兆元，年減9.3%。其中，出口1.55兆元，下降9.9%，進口5303.5億元，下降7.7%。

他說，受美國「對等關稅」影響，中美貿易額與去年相比，由第一季的成長轉為第二季負成長，降幅達到了20.8%。近期，日內瓦、倫敦經貿會談取得積極進展，中美貿易有所回升。6月份進出口值從5月份不到3000億元，回升到超過3500億元，年減幅度也明顯縮小。

根據中國海關總署官網公布的數據，以人民幣計，中國今年上半年進出口總值21兆7875.5億元，年增2.9%；其中，出口總值13兆3000萬元，年增7.2%；進口總值8兆7875.2億元，年減2.7%，出現負成長。

6月，進出口總值3兆8527.4億元，年增5.2%；其中，出口總值2兆3393.5億元，年增7.2%；進口總值年增1兆5133.9億元2.3%。

按美元計，1至6月進出口貨物貿易總值為3兆320億750萬美元，年增1.8%；其中，出口總值1兆8089億8560萬美元，年增5.9%；進口總值1兆2230億2190萬美元，年減3.9%。

6月，中國進出口總值為5356億美元，年增3.9%；其中，出口3251.8億美元，年增5.8%；進口2104.1億美元，年增1.1%。