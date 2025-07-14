不點名批美 陸海關總署：個別國家濫施關稅

大陸海關總署副署長王令浚14日在記者會上指出，目前個別國家濫施關稅，違背國際貿易規則，給全球經濟發展帶來嚴峻挑戰，近期多個國際組織下調今年全球的貿易增速。儘管面臨外部不確定性，但多元穩定的市場、創新優質的產品、應變求新的外貿主體，讓中國有底氣、有信心、有能力應對各種風險挑戰。

王令浚指出，上半年，中國對190多個國家和地區進出口實現增長，貿易規模超過人民幣500億元的夥伴數量達到61個，按年增加5個。在對歐盟、日本、英國等傳統市場實現增長的同時，新興市場貢獻了更多的增量，上半年對非洲進出口1.18兆元，增長14.4%，對中亞進出口3,572億元，增長13.8%。最新一期中國海關貿易景氣調查結果顯示，出口企業和進口企業信心都連續兩個月回升。

針對中美關稅戰，王令浚表示，上半年，中國對美國進出口總值人民幣2.08兆元，按年下降9.3%。其中，出口1.55兆元，下降9.9%，進口5,303.5億元，下降7.7%。

王令浚指出，受美國「對等關稅」影響，中美貿易由第一季按年增長轉為第二季度下降，降幅達到20.8%。近期，兩國在日內瓦、倫敦經貿會談取得積極進展，中美貿易有所回升。6月進出口值從5月不到3,000億元，回升到超過3,500億元，按年跌幅也明顯收窄。

他稱，中美經貿合作的本質是互利共贏。這既是全球化時代不可逆轉的歷史潮流，是產業鏈深度融合的客觀要求，也是兩國企業創新協同與民眾福祉提升的現實需要。據了解，目前中美雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。