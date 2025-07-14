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中國6月出口總值年增7.2%

中央社／ 上海14日電

中國海關總署今天發布最新統計資料顯示，按人民幣計價，6月進出口總值年增5.2%，出口總值年增7.2%、進口總值年增2.3%；今年上半年整體進出口總值年增2.9%。

中國國務院新聞辦公室（國新辦）14日上午召開記者會，說明中國今年上半年進出口情形。

中國海關總署最新統計資料顯示，中國今年上半年進出口總值年增2.9%，其中出口總值年增7.2%、進口總值呈現負成長年減2.7%。6月進出口總值年增5.2%，其中出口總值年增7.2%、進口總值年增2.3%。

觀察其他數據資料。今年上半年民營企業進出口總值年增7.3%，占外貿比重達57.3%，較去年同期上升2.3個百分點；外資企業進出口總值年增2.4%，連續5季保持成長態勢。

今年上半年中國對歐盟進出口總值年增3.5%；中國對其他金磚成員國和夥伴國進出口總值年增3.9%，占中國進出口總值28.1%。中國對共建「一帶一路」國家進出口總值年增4.7%，占外貿整體比重達51.8%。

中國海關總署副署長王令浚表示，面對單邊主義、保護主義，中國不斷擴大「朋友圈」，在對歐盟、日本、英國等傳統市場實現成長同時，新興市場貢獻更多力量，今年上半年對非洲進出口總值年增14.4%、對中亞進出口總值年增13.8%。

王令浚指出，個別國家濫徵關稅，違背國際貿易規則，為全球經濟發展帶來嚴峻挑戰；儘管面臨外部不確定性，多元穩定的市場、創新優質的產品、應變求新的外貿主體，讓中國有底氣、有信心、有能力應對各種風險挑戰。

中國海關總署新聞發言人、統計分析司長呂大良表示，今年上半年進口總值年增率呈現負成長，原因在於國際貿易政策不確定性、大宗商品價格下跌等多種因素作用結果。

呂大良指出，大宗商品約占中國進口總值3成，國際大宗商品價格波動影響大。在今年上半年，原油、鐵礦砂、大豆這3種商品進口均價年跌幅均超過1成，拉低整體進口成長速度。

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