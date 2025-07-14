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大陸宣布 將對53個非洲建交國實施零關稅

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
按人民幣計，今年上半年大陸進出口總額增長2.9%。圖為江蘇南京龍潭港貨櫃碼頭。（新華社）
按人民幣計，今年上半年大陸進出口總額增長2.9%。圖為江蘇南京龍潭港貨櫃碼頭。（新華社）

據中國網消息，大陸海關總署新聞發言人呂大良14日上午在記者會上表示，去年12月1日起，中國給予所有與中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。今年上半年，中國自上述國家進口實現了兩位數增長。呂大良並宣布，下一步，中國還將對53個非洲建交國實施零關稅，「用中國的大市場帶動各國共同發展」。

大陸海關總署周一上午舉行記者會公布上半年貿易數據。今年前六個月，大陸貨物貿易進出口達人民幣21.79兆元，年比增長2.9%。其中，出口增長7.2%，進口衰退2.7%。

呂大良表示，今年上半年的進口增速，是國際貿易政策不確定性、大宗商品價格下跌等多種因素作用的結果。作為大宗商品的進口大國，大宗商品約占中國進口總值的3成，國際大宗商品價格的波動對中國進口增速的影響較大。上半年，中國原油、鐵礦砂、大豆這三種商品進口均價年比跌幅都超過1成，拉低了整體進口增速2.7個百分點。

大陸海關總署副署長王令浚在同一場記者會上指出，上半年，中國對190多個國家和地區進出口實現增長，貿易規模超過人民幣500億元的夥伴數量達到61個，比去年同期增加了5個。在對歐盟、日本、英國等傳統市場實現增長的同時，新興市場貢獻了更多的增量，上半年對非洲進出口達人民幣1.18兆元，增長14.4%，對中亞進出口3,572億元，增長13.8%。

王令浚說，「爬坡過坎，關鍵是提振信心」。當前，個別國家濫施關稅，違背國際貿易規則，給全球經濟發展帶來嚴峻挑戰，近期多個國際組織都下調了今年全球的貿易增速。「儘管面臨外部不確定性，但多元穩定的市場、創新優質的產品、應變求新的外貿主體，讓我們有底氣、有信心、有能力應對各種風險挑戰。」

關稅

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