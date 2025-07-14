鼓勵借錢養老？大陸多家農村銀行推「養老貸」

大陸多家農村銀行近期推出針對低收入群體和老年人的特殊貸款產品，以協助他們補繳養老金或提高養老金繳費水平，引發社會對老人債務風險的爭議。

據財新網報導，近兩個月來，湖南長沙農商銀行、華容農商銀行、臨澧農商銀行等30家農商銀行，密集推出「養老貸」。

這項貸款用於幫助申請人補繳養老金或提高養老金繳費水平，從而在退休後獲得更多養老金或滿足領取養老金的最低繳費年限。中國大陸一般要求至少累計繳費滿15年，方可領取養老金。

這些貸款一般額度為人民幣9萬元（約合新台幣36.9萬元），最長期限為15年，利率範圍在3.1%至3.45%之間，部分貸款對申請者設定65歲的年齡上限。

彭博社指出，在經濟疲軟導致企業和居民貸款需求萎靡的背景下，這些養老貸款成為一些中小銀行增加貸款發放規模的新途徑。

但這類貸款也引發公眾對老年人負債風險的擔憂，一些銀行已被迫撤下相關宣傳內容，湖南省農村信用社即已要求旗下銀行暫停提供類似產品。

財新網引述一位銀行人士稱，一般個人類的貸款用途都是用於個人消費、生產經營等，而「養老貸」將信貸資金直接用於社會保險繳費，其資金用途的特殊性可能面臨合規性爭議。

中國大陸養老金繳納制度為自願參加型，要求居民達到法定退休年齡且累計繳費滿15年。面對未來不斷增長的養老金支付壓力，中國已於今年提高退休年齡，男性從60歲延至63歲，女性則從50歲延至55歲。