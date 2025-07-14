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人民日報頭版呼籲 要下大力氣破除「內捲式」競爭

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸電動車產業是內捲嚴重的產業之一，圖為7月10日登場的海南國際汽車博覽會。（中新社）
大陸電動車產業是內捲嚴重的產業之一，圖為7月10日登場的海南國際汽車博覽會。（中新社）

中共中央機關報《人民日報》14日刊發的頭版評論文章稱，要下大力氣破除「內捲式」競爭，單純向下「捲」價格，最終沒有贏家。剛剛過去的周末，大陸三家外送企業大打折扣券戰，許多民眾點到「零元購」的飲料，而外送員卻疲於奔命，店家也不賺錢只賺到吆喝。

文章開頭先說，中國上半年汽車產銷量首次雙超1,500萬輛，年比均實現兩位數增長，得益於持續整治「內捲式」競爭，車企生產節奏穩定，壓庫存狀況得到改善，產業活力持續釋放。

文章續指，競爭固然是市場經濟的常態，但打價格戰、搞「內捲式」競爭，只會助長「劣幣驅逐良幣」。單純向下「捲」價格，最終沒有贏家。只有依靠技術創新、產業升級練好「內功」，才能贏得未來。

文章說，越是面臨競爭壓力和轉型陣痛，越要下大力氣破除「內捲式」競爭，加快構建全國統一大市場，不斷塑造有利於新質生產力健康發展的政策環境、市場環境。

文章強調，剷除「內捲式」競爭的病灶，真正把新發展理念落實到行業發展、產業培育、市場競爭全過程，行業發展格局將為之一變，高質量發展的根基將更加堅實。

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