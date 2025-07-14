黃仁勳：中共軍方不太可能採用輝達AI晶片

輝達執行長黃仁勳13日接受CNN訪問，在談及華盛頓對美國科技輸華引發的擔憂時說，大陸軍方將避免使用美國科技，以免承擔使用時所面對的風險。他說：「我們不必擔心這一點，他們不會單依賴這方面，但有可能在某些時候稍微使用。」

美國政府持續限制先進科技產品輸華，使輝達等美國科技企業在中國的業務嚴重受挫，損失金額估計高達數十億美元。

據彭博社報導，黃仁勳上周在華盛頓與美國總統川普會面時重申，美國限制先進晶片輸華，只會刺激中國國內實力快速增長，最終向美國企業發揮強有力的挑戰。

輝達等美國科企均表示，美企應獲准繼續向中國輸出先進科技，以確保美國在AI發展的主導地位。

不過，黃仁勳也讚揚川普政府積極推動在美國境內生產半導體。川普則表揚黃仁勳帶領輝達取得成功，讓該公司成為首家市值超越4兆美元的美國企業。迄今為止，白宮尚未披露川普與黃仁勳會談內容。

路透周日引述輝達官方消息稱，黃仁勳將於周三（16日）在北京舉行記者會。這是黃仁勳繼今年4月後，再次訪問中國大陸，當時他強調中國市場對輝達的重要性。

美國跨黨派議員11日曾致函黃仁勳，敦促他在訪問中國期間避免與大陸軍方或情報機構關係密切的企業高層會面，也避開與被列入美國出口管制清單的實體接觸。