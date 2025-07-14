繼蘇超後「贛超」「浙BA」開戰 官方力挺發消費券

大陸經濟下行，地方政府力挺賽事文旅！繼江蘇省城市足球聯賽（簡稱「蘇超」）後，又一全省性的群眾體育賽事上演，2025浙江省城市籃球聯賽（簡稱「浙BA」）上周打響，浙江官方並發放消費券，增強「賽事+文旅體驗」。「蘇超」休賽期間，2025江西省城市足球超級聯賽「贛超」前天也開戰，吸引近1.5萬觀眾在現場觀賽，氣氛熱烈。

據澎湃新聞報導，「蘇超」火爆，帶動了當地文旅產業。大陸國家發改委指出，這展現出體育文旅產業發展蘊含巨大潛力。本月初，浙江官方印發行動方案，提出拓展賽事消費場景，啟動「浙BA」。

7月6日晚，紹興諸暨的浙BA揭幕戰打響，由諸暨市代表隊迎戰柯橋區代表隊，所有門票提前售罄。在接下來的半年多時間裡，浙江11個區市90個縣（市、區）將分別組隊，征戰該省規模最大的群眾籃球賽事。

與蘇超一樣，浙BA定位為群眾廣泛參與的業餘聯賽，但要求只有地道的本地人才能代表當地參賽，選手必須是年滿18歲的非專業選手。

前晚，贛超也拉開帷幕，由江西省11個地級市參與，參賽隊員均為業餘球員，平均年齡23歲，其中六成是學生。揭幕戰由南昌對陣景德鎮，足球場燈火通明、人聲鼎沸。

「人生第一次觀看的球賽是贛超」，南昌人小陳表示，剛進場，球迷就在喊「南昌恰噶，南昌跑火」（大意為南昌厲害，南昌紅火），現場氛圍很足。「贛超」熱力值快速攀升，相關話題在社交平台上閱讀量破千萬次。

近年來，大陸地方業餘賽事熱浪湧動。憑藉「接地氣」的辦賽風格和多彩的民族文化，貴州榕江和美鄉村足球超級聯賽（貴州「村超」）成為大陸現象級賽事；以「地域梗」持續霸屏的「蘇超」，創造中國業餘球賽觀賽人數新紀錄……不少省份城市足球聯賽已在路上，文旅商消費也乘勢而上。

貴州榕江縣去年旅遊綜合收入達人民幣108.03億元，年比增長28.64%。「贛超」同樣瞄準商機。比如把賽事球票做成城市文旅一卡通，觀賽球迷憑球票享受景區、酒店、餐飲等優惠；在主場外劃定區域開展「贛超夜市」，讓球迷在球場周邊品嘗美食、樂購產品。

大陸國家發改委指出，這展現出體育文旅產業發展蘊含巨大潛力。