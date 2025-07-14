美6歲男童誤食遙控器電池 陸空調製造商賠近12億元

蘇黎世財產保險（中國）有限公司近日發布一則重大賠付信息臨時公告，引起廣泛關注。公告顯示，該公司被保險人出口美國的一款空調遙控器被指控存在缺陷，導致一名6歲男童遭受嚴重且永久的胃腸道損傷。為避免後續該訴訟的陪審團認定更高金額的損失賠償要求，律師建議被保險人進行和解，最終被保險人與原告以4,000萬美元（約合新台幣11.68億元）達成和解。

根據保單條款及所收到的案件信息，蘇黎世產險認為該案件符合保單保障範圍，應就該和解款在基礎層已用盡的情況下承擔保險賠償責任，並及時向客戶進行保單責任確認及損失理算。2025年6月18日該公司已完成累計折合人民幣1億4,128萬元（約合新台幣5.8億元）的支付，該公司保單責任限額已用盡。目前案件已經結案，該公司已在保單範圍內完成全部賠款以及費用的支付。

蘇黎世產險未披露所涉中國空調製造商名稱。

蘇黎世產險的公告顯示，2023年4月，該公司收到被保險人報案，其投保的一款中國出口美國的空調遙控器被指控存在缺陷，導致一名6歲男童遭受嚴重且永久的胃腸道損傷。該男童於2022年7月吞食空調遙控器的電池，傷者對被保險人提起訴訟，並要求1億2,520萬美元的索賠。

蘇黎世產險稱，在收到客戶報案後，公司積極與客戶及其訴訟抗辯律師等各方進行溝通，在收集相關信息進行保險責任審核的同時，積極協助進行抗辯策略制定及抗辯進程安排。為避免後續該訴訟的陪審團認定更高金額的損失賠償要求，律師建議被保險人進行和解，最終被保險人與原告以4,000萬美元達成和解。

蘇黎世保險集團總部位於瑞士蘇黎世，在中國擁有一張財險牌照，即蘇黎世產險，註冊資本人民幣9.22億元，註冊地在上海。

財新網指出，蘇黎世財險在中國市場主打的前五大財險品種分別為企業財產保險、職業責任保險、貨物運輸保險、產品責任保險和公眾責任保險。

據報導，類似案件還有2023年7月一名美國消費者在亞馬遜購買一款來自深圳「車揚科技」的產品。同年10月，該消費者一歲半的兒子誤吞產品配件遙控器裡安裝的鈕扣電池，氣管被電池中的腐蝕性物質灼傷。

該消費者為此提出832.5萬美元的賠償訴求。雖然車揚科技購買了大陸平安保險的產品責任險，但最高保額僅人民幣100萬元，遠不足以支付索賠金額。

財新網指出，這兩起與鈕扣電池相關的案件背後，是美國Reese's Law（瑞茜法案）的升級。

為紀念2020年12月因誤食遙控器裡的鈕扣電池而不幸去世的18個月大女嬰瑞茜（Reese Hamsmith），美國國會於2022年8月16日通過瑞茜法案。該法案要求強制執行鈕扣電池和硬幣電池的聯邦安全檢測，包括要求產品能防止6歲或以下幼童打開、強制警示標籤、並指導消費者將新電池和舊電池放在兒童接觸不到的地方，以減少鈕扣電池對兒童的傷害，防止類似悲劇再次發生。

相關具體規定於2024年3月19日起強制執行。據悉，2025年5月中下旬開始，亞馬遜美國站已開始對鋰電池產品啟動全面清理，大量含鈕扣電池、鋰電池的商品連結被強制下架。