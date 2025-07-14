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美6歲男童誤食遙控器電池 陸空調製造商賠近12億元

聯合報／ 大陸中心／即時報導
蘇黎世財產保險（中國）有限公司近日發布一則與大陸某空調廠有關的重大賠付信息臨時公告，引起社會廣泛關注。（路透）
蘇黎世財產保險（中國）有限公司近日發布一則與大陸某空調廠有關的重大賠付信息臨時公告，引起社會廣泛關注。（路透）

蘇黎世財產保險（中國）有限公司近日發布一則重大賠付信息臨時公告，引起廣泛關注。公告顯示，該公司被保險人出口美國的一款空調遙控器被指控存在缺陷，導致一名6歲男童遭受嚴重且永久的胃腸道損傷。為避免後續該訴訟的陪審團認定更高金額的損失賠償要求，律師建議被保險人進行和解，最終被保險人與原告以4,000萬美元（約合新台幣11.68億元）達成和解。

根據保單條款及所收到的案件信息，蘇黎世產險認為該案件符合保單保障範圍，應就該和解款在基礎層已用盡的情況下承擔保險賠償責任，並及時向客戶進行保單責任確認及損失理算。2025年6月18日該公司已完成累計折合人民幣1億4,128萬元（約合新台幣5.8億元）的支付，該公司保單責任限額已用盡。目前案件已經結案，該公司已在保單範圍內完成全部賠款以及費用的支付。

蘇黎世產險未披露所涉中國空調製造商名稱。

蘇黎世產險的公告顯示，2023年4月，該公司收到被保險人報案，其投保的一款中國出口美國的空調遙控器被指控存在缺陷，導致一名6歲男童遭受嚴重且永久的胃腸道損傷。該男童於2022年7月吞食空調遙控器的電池，傷者對被保險人提起訴訟，並要求1億2,520萬美元的索賠。

蘇黎世產險稱，在收到客戶報案後，公司積極與客戶及其訴訟抗辯律師等各方進行溝通，在收集相關信息進行保險責任審核的同時，積極協助進行抗辯策略制定及抗辯進程安排。為避免後續該訴訟的陪審團認定更高金額的損失賠償要求，律師建議被保險人進行和解，最終被保險人與原告以4,000萬美元達成和解。

蘇黎世保險集團總部位於瑞士蘇黎世，在中國擁有一張財險牌照，即蘇黎世產險，註冊資本人民幣9.22億元，註冊地在上海。

財新網指出，蘇黎世財險在中國市場主打的前五大財險品種分別為企業財產保險、職業責任保險、貨物運輸保險、產品責任保險和公眾責任保險。

據報導，類似案件還有2023年7月一名美國消費者在亞馬遜購買一款來自深圳「車揚科技」的產品。同年10月，該消費者一歲半的兒子誤吞產品配件遙控器裡安裝的鈕扣電池，氣管被電池中的腐蝕性物質灼傷。

該消費者為此提出832.5萬美元的賠償訴求。雖然車揚科技購買了大陸平安保險的產品責任險，但最高保額僅人民幣100萬元，遠不足以支付索賠金額。

財新網指出，這兩起與鈕扣電池相關的案件背後，是美國Reese's Law（瑞茜法案）的升級。

為紀念2020年12月因誤食遙控器裡的鈕扣電池而不幸去世的18個月大女嬰瑞茜（Reese Hamsmith），美國國會於2022年8月16日通過瑞茜法案。該法案要求強制執行鈕扣電池和硬幣電池的聯邦安全檢測，包括要求產品能防止6歲或以下幼童打開、強制警示標籤、並指導消費者將新電池和舊電池放在兒童接觸不到的地方，以減少鈕扣電池對兒童的傷害，防止類似悲劇再次發生。

相關具體規定於2024年3月19日起強制執行。據悉，2025年5月中下旬開始，亞馬遜美國站已開始對鋰電池產品啟動全面清理，大量含鈕扣電池、鋰電池的商品連結被強制下架。

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