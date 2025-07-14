大陸A股銀行股飆漲 獲封「銀偉達」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近期，中國A股市場銀行股漲勢強勁，投資者將其與科技巨頭英偉達類比，稱為「銀偉達」，並將上證指數戲稱「銀斯達克」，反映市場對銀行板塊的熱捧。

財聯社報導，在「資產荒」背景下，高股息率的銀行股持續上漲。萬得銀行指數自去年至今年7月初累計上漲72.98%，接近同期納斯達克指數漲幅的兩倍。年內已有15隻銀行股創歷史新高。7月11日，工商銀行股價盤中漲3.35%，觸及8.36元（人民幣，下同），市值逼近3萬億元，板塊整體年內漲幅達19.58%。中證銀行指數連續突破，過去一周連續四日創歷史新高，全年累計33次刷新紀錄。

銀行ETF（交易所交易基金）規模亦快速增長。截至7月11日，緊密跟蹤中證銀行指數的銀行ETF規模達128.35億元，較上月增加40.7億元，顯示資金持續流入。「證券時報」指出，銀行股是上證指數今年屢創新高的主要推手，其穩定現金流與高分紅特性吸引大量投資者。

財經自媒體「吳曉波頻道」分析，自2023年下半年起，銀行股異軍突起，得益於「國家隊」流動性支持及以保險資金為代表的大資金入場。2025年以來，五家銀行獲險資增持超「5%舉牌線」，如新華保險年初增持杭州銀行至5.45%。此外，中美關稅戰升級及兩輪談判未果加劇市場不確定性，銀行股憑藉低估值與高股息成為投資者避險首選。

然而，隨著連續上漲，部分投資者擔憂銀行股估值優勢減弱，股息率降至歷史低位。財聯社援引分析稱，工商銀行等龍頭股動態市盈率已升至6.5倍，接近5年高位，未來上漲空間或受限。中國證監會近期表示，將加強市場監管，防範過熱風險，鼓勵長期價值投資。

高股息 規模 指數

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