長春汽博會 聚焦汽車產業新技術

第22屆長春國際汽車博覽會12日開幕，全球118家車企攜最新車型及技術亮相。本屆長春汽博會以「新質領跑未來」為主題，聚焦汽車產業的新技術、新產品、新趨勢。在長春東北亞國際博覽中心，共有4個整車展館，融合汽車文化、汽車科技、文旅生活、互動體驗等多重元素。

中新社報導，長春是新中國汽車工業的搖籃，被譽為「汽車城」，有著底蘊深厚的汽車文化。目前，大眾、奧迪、豐田等知名汽車廠商在長春與中國一汽設有合資企業。

此次展覽，中國一汽攜旗下6大乘用車品牌展出85款產品，中國一汽董事長邱現東表示，其中有經典產品，也有潮酷新品，給觀眾帶來現代汽車工業的極緻體驗。

廣汽、東風、比亞迪、奇瑞等眾多車企亦高規格參展，小米、阿維塔等7個品牌首次參加長春汽博會。此外，將有多款新車型進行全球首發或完成長春首秀。 智能機器人、氫動力自行車、低空雷達、車路雲平台、智慧充電樁等一系列前沿科技在「未來出行展區」，眾尖端科技從抽象概念變為觸手可及的真實產品，充分展現出跨界融合、共生共榮的產業大趨勢。

智慧出行已成為車企競爭新賽道。比亞迪與大疆合作的車載無人機系統，可實時偵察路況、規劃地形路徑並提供救援畫面；小鵬汽車的純視覺AI輔助駕駛則通過自研芯片和AI大模型，實現「點到點」精準輔助駕駛。

中國汽車流通協會副會長王都指出，自動駕駛將深刻改變出行乃至生活方式，使汽車最終成為移動的生活空間。他揭示關鍵趨勢：未來出行的發展，伴隨著能源結構從化石能源向清潔能源的轉變，其成功的關鍵支撐在於能源供給的系統性革新。

浙江一家充電樁企業展出的最新液冷超級充電樁，讓電動車充電「比加油更快」—在特定條件下，每秒充電量可行駛10公里。該企業董事長胡金疇強調，未來出行的本質是能源轉型。解決「充得快」後，下一步重點是構建高效、智能、覆蓋全域的能源網絡，服務於從兩輪車、汽車到飛行器的多元電動交通工具。