陸人形機器人進入量產期 智元、宇樹拿到中移動5億大單

大陸人形機器人產業進入商業量產階段，中國移動採購與招標網資訊顯示，智元機器人和宇樹科技標到「中移（杭州）信息技術有限公司）人形雙足機器人代工服務採購專案」，項目總預算為人民幣1.24億元（新台幣5億元）。根據已披露的資料顯示，這筆預算，目前在大陸人形機器人企業訂單中屬於最大的一筆。

上海證券報報導，具體來看，本次「採購案1」為全尺寸人形雙足機器人，預算為人民幣7,800萬元，得標人為智元機器人；「採購案2」為小尺寸人形雙足機器人、算力背包、五指靈巧手，預算為人民幣4,605萬元，得標人為宇樹科技。

企查查資料，智元機器人自2024年12月起，共有八項得標成交公告。近日，智元機器人還標到「珠海具身智慧應用創新中心數采及展演機器人採購項目」，得標金額為人民幣1,273萬元。

成立更早的宇樹科技，在商業化推進也更早，目前已披露168項得標成交公告，金額在人民幣幾萬元至數百萬元。整體上看，今年內宇樹科技得標項目主要為教育科研、工廠巡檢等。

智元機器人、宇樹科技為大陸人形機器人「第一梯隊」選手，二者的產品矩陣各有特色。目前，智元擁有遠征、精靈、靈犀三大機器人家族，產品覆蓋交互服務、工業智造、商業物流及科研教育等多種商用場景，預計2025年出貨量達數千台。

多位人形機器人業內人士表示，目前人形機器人距離正式在工業場景「上崗」還有一定距離，但在商場引流、表演、科研教育等領域已經展現出應用潛力。

宇樹CEO王興興近期發表觀點稱，現階段每家機器人企業都有各自的技術路線和特點。對於宇樹科技來說，終極目標是讓人形機器人進廠幹活，包括在家務場景中能夠端茶倒水或洗衣做飯。不過，最近幾年讓機器人去家裡幹活還不太現實。

此外，據優必選科技消息，今年3月，優必選科技聯合北京人形機器人創新中心推出172公分全尺寸科研教育人形機器人——天工行者。截至目前，天工行者在手訂單已達百台。除優必選工業人形機器人Walker S1、Walker S2和商用人形機器人Walker C等公司主力大型人形機器人之外，預計今年僅教育科研領域的天工行者人形機器人交付就將超過300台。