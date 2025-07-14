大陸智駕工程師 需求最迫切
在大陸汽車業轉型升級浪潮下，央視新聞指出，未來幾年大陸將面臨新能源汽車領域達上百萬的人才缺口，尤其是智駕工程師的需求最為迫切，供需比僅為0.38。有業者坦言，工廠數位化進程推進，原有維修人員已轉型為能管理數位系統與聯網設備的多功能人才。
報導稱，作為大陸西部重要製造業重鎮，重慶汽車業在轉型中扮演關鍵角色。近兩年汽車產量穩居大陸全國前三，智慧網聯新能源車更成為當地三大兆級主導產業之首。長安汽車作為龍頭企業，已實現全系智慧網聯新能源車型量產，並在數智化工廠中導入5G、自動化設備與AI系統。
隨技術演進，企業對人才的要求已從傳統機械設計轉向跨學科綜合技能，從設備操作到自動駕駛與車聯網開發都須具備高度複合能力。長安汽車數智工廠總經理吳克志說，原有維修人員已轉型為能管理數位系統與聯網設備的多功能人才。
長安電氣調試工程師田錠也稱，如今汽車技術已結合智慧化、新能源與網聯化，對技能人才提出更高要求。為因應缺口，長安已啟動2026屆校園招募，預計擴大三成以上招聘規模，聚焦智慧化、軟體與新能源領域。
據統計，2025年大陸新能源汽車領域將面臨百萬人才缺口，特別是智駕工程師的需求尤為緊迫，供需比僅0.38。長安汽車已啟動2026屆校招計畫，並計劃增加30%的招聘規模，專注於智慧化、新能源、軟體等核心領域。
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