大陸貨車司機收入 可能大減

中國物流與採購聯合會日前發布《2025年貨車司機從業狀況調查報告》顯示，大陸貨車司機普遍反映2024年整體收入較2023年出現下降，同時有超過六成（61.22%）司機預期2025年的收入會繼續減少。

從業年限在五年以下的貨車司機占比為13.04%，較上年調查降低六個百分點，顯示該職業對年輕從業者吸引力不足。

報告顯示，受僱駕駛貨車司機的收入在人民幣5,000-10,000元占比達66.89%，個體經營司機的收入比較分散，收入在人民幣5,000-8,000元的占比25.89%，收入在人民幣8,000-10,000元的占比22.54%，人民幣10,000以上的較高收入者占比為24.25%。

而貨運司機的中高收入背後是高強度的勞動。報告顯示，超過三分之一的貨車司機每天工作時間在12小時以上，一半以上的貨車司機工作時間在10小時以上。同時，近四成的貨車司機月均出車天數在26天及以上，近三成司機月均出車天數在21-25天。同時，有七成以上的貨車司機患有頸椎、腰椎病等職業病。

報告指出，絕大多數貨車司機認為目前的運費水平普遍偏低。其中，個體經營貨車司機反映更加強烈，占比高達94.05%。受僱駕駛貨車司機雖然不直接參與運費磋商，但仍有77.48%的認為運價偏低。

近年大陸貨運業面臨嚴重內捲，在「貨拉拉」等物流平台蓬勃發展背景下，讓貨運業陷低價競爭。