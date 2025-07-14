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內捲嚴重！ 陸車企獲利率僅5% 18家上市公司總利潤不如一家豐田

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
前重慶市長黃奇帆指出，大陸車廠即使年賣3,000萬輛車，利潤還不如豐田。（中新社）
前重慶市長黃奇帆指出，大陸車廠即使年賣3,000萬輛車，利潤還不如豐田。（中新社）

大陸國家創新與發展戰略研究會學術委員會常務副主席、重慶市前市長黃奇帆近日指出，中國汽車製造按理說是製造業中效益相對較高的，然而今年截至6月利潤率僅5%，等於賣出3,000萬輛汽車的利潤還不如日本一家豐田汽車。

大陸汽車業正處於反內捲、反價格戰浪潮之際，該言論引起熱議，在大陸車企成為世界銷售冠軍時，其實廠商獲利微薄。

《IT之家》引述豐田汽車公布2025財年（2024年4月至2025年3月）財報，期內淨利潤達到4.765兆日圓（約合人民幣2,337億元）；另據DearAuto統計，大陸18家上市乘用車企業中，13家實現盈利的企業2024年淨利潤總和僅人民幣1,226.77億元。若再算上虧損的五家，整個中國大陸上市乘用車企業總利潤不到人民幣900億元，不到豐田年利潤的40%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

黃奇帆最近在2025貝殼財經年會上做出前述發言。他進一步以手機為例指出，除去零組件等製造成本，看不見的軟體專利知識產權，或者晶片內置的各種程序等十分重要，是所有的製造品高附加值的基礎，也是生產性服務業的價值，嵌入到機器裝備的終端產品製作，所以生產線服務業也是製造業投入產出產值利潤率提高的基礎。

黃奇帆的發言在當前大陸官方推動汽車業反內捲的背景下，引起網路熱議，並刺痛了大陸汽車工業的神經。

針對黃奇帆這番評述，大陸網上議論分成幾派：有網友認為，黃奇帆點出大陸汽車業產能過剩與惡性競爭、價格戰議題，直指大陸汽車業「大而不強」的問題；但也有網友認為，低價對消費者來說是好事，如果企業獲利高，代表車價要變貴......。

值得注意的是，全球資本市場正關注大陸將於7月召開的中央政治局會議，美國投行花旗預測，在中央財經委會議後，反內捲政策行動現在是值得關注的關鍵，這可能是供給側改革2.0的前奏，行動包括削減或控制產能、收緊監管以及調整產業政策等。

中國汽車工業協會發布的數據顯示，2024年大陸汽車產銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，分別增長3.7％和4.5％。其中，新能源汽車產銷分別為1,288.8萬輛和1,286.6萬輛，分別增長34.4％和35.5％。

2025年大陸新能源汽車銷量預計突破1,650萬輛，滲透率超50%，這一進程中，價格戰成為搶占市場的核心手段，這種「以價換量」策略在滲透率提升期效果顯著，但也導致行業利潤率跌到只有5％，低於下游工業6％的平均水準，價格戰與技術投入導致成本承壓，預計2025年利潤率仍將承壓。

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