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陸ETF熱 規模大爆發

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

據最新統計顯示，按基金成立日統計，截至本月11日，今年以來，大陸已成立的指數股票型基金（ETF）產品達184檔，募集規模達人民幣1,464億元（約新台幣6,000億元），無論是新成立的產品數量還是發行規模均已超過去（2024）年全年水平，呈現大爆發。

中國基金報引述wind數據顯示，股票型ETF發行164檔，債券型ETF發行18檔，跨境型ETF發行兩檔，而商品型ETF和貨幣型ETF在2025年均尚未發行新產品。

值得關注的是，年內債券型ETF也加速密集新發，其中，科創債ETF成為絕對主力，目前共發行十檔科創債ETF，合計發行約290億單位，占債券型ETF發行單位數近57%。

從種類來看，今年ETF發行呈現出多元化和細分化的特點。晨星（中國）基金研究中心分析師崔悅觀察，行業主題方面，今年TMT（指科技、媒體與通訊）領域ETF發行較為活躍，特別是人工智能相關的產品，同時醫藥類ETF也有所增加，反映出了行業主題類ETF發行與市場關注度的緊密聯繫。

報導引述業內人士分析指出，監管持續優化ETF發展環境，長期資金加大對ETF的配置，在主動管理獲取超額收益難度加大的背景下，不少基金公司加速布局ETF產品線，並通過細分領域創新來滿足投資者多樣化需求，這些都促進了年內ETF產品數量和規模擴張。

今年來，推動股票ETF投資成為大陸官方政策主推方向，大陸證監會1月發布《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》，要強化指數基金資產配置功能，發展股票ETF，推出紅利、低波、價值與成長ETF產品。

規模 指數 ETF

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