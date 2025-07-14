港資產代幣化商機大 穩定幣一旦落地 打開兆元級新市場大門

隨《穩定幣條例》8月1日正式上路，香港加快數位資產布局。香港財經事務及庫務局長許正宇近日指出，將推動穩定幣跨境支付應用，並延伸資產代幣化至ETF。

業界普遍認為，港幣穩定幣發行一旦落地，能快速推動RWA（Real World Asset，現實世界資產）代幣化，前途不可限量。更有市場觀點認為，RWA代幣化將為香港打開兆元級新市場的大門。

RWA指的是透過區塊鏈技術，將現實世界的有形或無形資產（如房地產、債券、黃金、藝術品、股票等）轉換為代幣化資產，並在區塊鏈上進行交易與管理。

港媒《信報》報導，許正宇近日接受訪問時指，香港將由政府帶頭應用穩定幣，首階段主要聚焦跨境支付場景，尤其針對本幣不穩定、金融體系不健全的發展中國家。他認為，以區塊鏈技術支撐，並與法定貨幣掛鉤的穩定幣，亦能提升資金流轉效率。

至於是否能發行人民幣穩定幣，許正宇表示法例並未限制掛鉤幣種，但若涉及其他地區貨幣，可能需與相關機構商討。同時，他稱，香港亦積極推動金融資產「代幣化」，繼早前成功發行代幣綠債的經驗後，下一步期望延伸至交易所買賣基金（ETF），並認為金屬等商品交易亦可研究以代幣支付。

除穩定幣，市場焦點亦拓展至RWA。在RWA，多項示範案例加速落地，如廣發證券（香港）發行的「GF Token」為每日可申贖的代幣化證券，向專業投資人開放，象徵香港在代幣化金融資產生態方面邁向新階段。另如螞蟻數科與協鑫能科合資成立新公司，探索新能源場景的資產代幣化。