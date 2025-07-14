快訊

溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

港資產代幣化商機大 穩定幣一旦落地 打開兆元級新市場大門

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
隨《穩定幣條例》8月1日正式上路，香港加快數位資產布局。 路透
隨《穩定幣條例》8月1日正式上路，香港加快數位資產布局。 路透

隨《穩定幣條例》8月1日正式上路，香港加快數位資產布局。香港財經事務及庫務局長許正宇近日指出，將推動穩定幣跨境支付應用，並延伸資產代幣化至ETF。

業界普遍認為，港幣穩定幣發行一旦落地，能快速推動RWA（Real World Asset，現實世界資產）代幣化，前途不可限量。更有市場觀點認為，RWA代幣化將為香港打開兆元級新市場的大門。

RWA指的是透過區塊鏈技術，將現實世界的有形或無形資產（如房地產、債券、黃金、藝術品、股票等）轉換為代幣化資產，並在區塊鏈上進行交易與管理。

港媒《信報》報導，許正宇近日接受訪問時指，香港將由政府帶頭應用穩定幣，首階段主要聚焦跨境支付場景，尤其針對本幣不穩定、金融體系不健全的發展中國家。他認為，以區塊鏈技術支撐，並與法定貨幣掛鉤的穩定幣，亦能提升資金流轉效率。

至於是否能發行人民幣穩定幣，許正宇表示法例並未限制掛鉤幣種，但若涉及其他地區貨幣，可能需與相關機構商討。同時，他稱，香港亦積極推動金融資產「代幣化」，繼早前成功發行代幣綠債的經驗後，下一步期望延伸至交易所買賣基金（ETF），並認為金屬等商品交易亦可研究以代幣支付。

除穩定幣，市場焦點亦拓展至RWA。在RWA，多項示範案例加速落地，如廣發證券（香港）發行的「GF Token」為每日可申贖的代幣化證券，向專業投資人開放，象徵香港在代幣化金融資產生態方面邁向新階段。另如螞蟻數科與協鑫能科合資成立新公司，探索新能源場景的資產代幣化。

香港 資產 穩定幣

延伸閱讀

接手娃哈哈後屢傳風波！宗馥莉再捲爭產疑雲 「同父異母3弟妹」索逾20億美元

最美CEO李燕帶隊赴韓參展 「機票食宿全包」回歸計畫曝光

香港現新股上市潮 李家超：內聯外通優勢 有利內企出海

國際教育樞紐地位吸非本地生 港下半年私宅租金有望破頂

相關新聞

港資產代幣化商機大 穩定幣一旦落地 打開兆元級新市場大門

隨《穩定幣條例》8月1日正式上路，香港加快數位資產布局。香港財經事務及庫務局長許正宇近日指出，將推動穩定幣跨境支付應用，...

內捲嚴重！ 陸車企獲利率僅5% 18家上市公司總利潤不如一家豐田

大陸國家創新與發展戰略研究會學術委員會常務副主席、重慶市前市長黃奇帆近日指出，中國汽車製造按理說是製造業中效益相對較高的...

陸人形機器人進入量產期 智元、宇樹拿到中移動5億大單

大陸人形機器人產業進入商業量產階段，中國移動採購與招標網資訊顯示，智元機器人和宇樹科技標到「中移（杭州）信息技術有限公司...

大陸智駕工程師 需求最迫切

在大陸汽車業轉型升級浪潮下，央視新聞指出，未來幾年大陸將面臨新能源汽車領域達上百萬的人才缺口，尤其是智駕工程師的需求最為...

陸ETF熱 規模大爆發

據最新統計顯示，按基金成立日統計，截至本月11日，今年以來，大陸已成立的指數股票型基金（ETF）產品達184檔，募集規模...

大陸貨車司機收入 可能大減

中國物流與採購聯合會日前發布《2025年貨車司機從業狀況調查報告》顯示，大陸貨車司機普遍反映2024年整體收入較2023...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。