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受惠地緣政治 港引資提早達標

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

港府官員稱川普再度上場，世界貿易秩序天翻地覆，但現在地緣政治情況，反而為香港帶來更大機遇，香港投資推廣已提早完成引資績效指標。

港府投資推廣署署長劉凱旋昨天說，現在的地緣政治局勢為不同國家的貿易和交易關係帶來很大不穩定性，政策朝夕轉變，短期內為全球企業帶來不利因素，但反而為香港帶來好機遇，香港投資推廣署提早完成二○二二年「施政報告」訂立的績效指標。

劉凱旋稱，香港堅定自由貿易，不少企業都減少集中與美國貿易，反而選擇中長線落戶香港。今年上半年署方引進香港的公司數目有一定增長，並創造很多就業機會。

她稱，過去幾年署方引進香港的企業，多與金融或金融科技有關，香港亦聚焦吸引物流及創科等企業。她承認現在引進的餐飲企業增加，但署方引入的餐廳都較特別及新型，不少都希望日後再「出海」到東南亞。

對香港與其他商業樞紐的關係，她稱是合作關係，例如與阿拉伯聯合大公國杜拜、英國倫敦及美國紐約等，並不完全是鬥爭關係。企業有不同需要，有國企落戶香港後，下一步希望「出海」到中東，署方就會將企業介紹到沙烏地阿拉拍等國。

香港 自由貿易 地緣政治風險

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