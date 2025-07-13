接手娃哈哈後屢傳風波！宗馥莉再捲爭產疑雲 「同父異母3弟妹」索逾20億美元

大陸前首富、飲料巨頭娃哈哈集團創辦人宗慶後去（2024）年病逝，其女宗馥莉接任該集團董事長。然而，宗馥莉接班後屢陷風波。陸媒環球時報近日指，宗馥莉近期陷入巨額資產糾紛在香港遭到控告，相關消息引發各界關注。

彭博報導，宗馥莉因資產糾紛在香港被告上法院，三名原告分別為宗繼昌（Jacky Zong）、宗婕莉（Jessie Zong）和宗繼盛（Jerry Zong）。原告律師確認，這三人是宗馥莉的「同父異母弟妹」。而此前，宗馥莉一直被外界視為宗慶後的獨生女。

原告律師透露，三人同時在杭州法院提起訴訟，要求獲得各價值7億美元（約台幣205億元）的信託基金權益，總額達21億美元（約台幣613億元）。據稱這些基金是宗慶後生前承諾設立。

原告方還聲稱，宗慶後曾指示下屬透過香港匯豐銀行設立信託，匯豐帳戶2024年初餘額約18億美元（約台幣525億元），文件顯示，截至去年5月，已有110萬美元（約台幣3,213萬元）被轉出該帳戶。原告要求凍結該匯豐帳戶，宗馥莉執行父親遺囑，支付數百萬美元資產利息，並賠償資金轉移造成的損失。

不過，報導稱，宗馥莉代理律師對此則質疑證據效力，稱未獲知宗慶後相關指示。截至發稿前，娃哈哈以及宗馥莉方面暫未對此公開回應。

證券時報提到，宗馥莉是娃哈哈創始人宗慶後的女兒，1982年1月出生於浙江杭州，畢業於美國佩柏代因大學（Pepperdine University），2004年完成學業後歸國，並加入娃哈哈。2024年2月25日，宗慶後因病醫治無效逝世。隨後，宗馥莉開始接手父親名下公司，陸續接手杭州娃哈哈食品公司及浙江娃哈哈創投公司等。

然而，宗馥莉接掌娃哈哈後卻接連遭遇挑戰。2024年7月，一封她擬辭去副董事長職務的信件在大陸網路上瘋傳。內容提到，杭州市上城區政府與部分娃哈哈集團股東質疑她在宗慶後去世後的經營合理性，使她無法繼續履職。不過，在各界關注下，5天後娃哈哈集團發聲明澄清，宗馥莉仍將繼續負責相關管理工作。

同年8月底，娃哈哈集團完成工商變更，宗馥莉正式接任董事長與總經理，同時取代宗慶後成為法定代表人。而集團高層亦大幅調整，多位舊將離任，新增多名董事與副總經理；股權結構也同步變動，宗馥莉持股29.4%，與杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司及杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合委員會（員工持股會）共同成為三大股東。