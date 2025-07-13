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一個僅40元！大陸電商廉價手機殼 陸媒示警鉛含量超標問題

中央社／ 上海13日電

中國甘肅天水幼稚園血鉛事件掀起民眾對於生活鉛中毒來源關注。媒體示警，在電商平台銷售的廉價手機殼部分有鉛含量超標問題，建議民眾避免購買外觀鮮豔花俏、售價過低產品。

東方衛視、上海電視台轄下媒體看看新聞13日報導，在電商平台銷售的廉價手機殼連帶郵資僅賣人民幣9.9元（約新台幣40元），這類產品往往帶有濃厚的塑膠味道，其中含有超標有害物質，長期接觸恐讓使用者慢性中毒。

報導提到，浙江省市場監督管理局曾對20款手機殼進行監測，發現部分廉價手機殼的鉛含量遠超過國家標準上限30倍。過高的鉛含量不僅對人體細胞有害，還可能破壞骨骼，引發腎衰竭。

專家表示，選購手機殼應優先選擇液態矽膠或熱塑性聚氨酯（TPU）材質，以及具備國家標準認證產品。避免購買外觀花俏、價格過低產品；新購入手機殼在使用前，可先用清水沖洗，在通風處放置一週後再使用。

央視財經11日報導提到，手機殼有濃烈塑膠味時，很可能是有害物質超標的訊號。手機殼製作由於行業跨入門檻低，只要有模具即可批量生產，部分廠家為了壓低成本，會使用回收塑膠、工業級染料，甚至違規添加廉價化學品。

報導強調，廉價手機殼很有可能有重金屬含量超標問題，對於人體健康構成傷害，例如鉛含量超標問題，不僅對人體細胞有所危害，還可能破壞骨骼，引發腎衰竭。

報導建議民眾優先選購液態矽膠或TPU材質的手機殼，這兩種材質沒有異味，捏起來有韌性。在選購手機殼時，倘若手機殼帶有刺鼻異味，或是手感過於黏膩、有掉色情況，很可能屬於劣質品，不建議民眾購買。

電商 超標 矽膠 中毒

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