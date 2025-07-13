內捲嚴重…陸逾6成貨車司機預期今年收入減少

中國物流與採購聯合會日前發布《2025年貨車司機從業狀況調查報告》顯示，大陸貨車司機普遍反映2024年整體收入較2023年出現下降，同時有超六成（61.22%）司機預期2025年的收入會繼續減少。而從業年限在5年以下的貨車司機佔比為13.04%，較上年調查降低6個百分點，顯示該職業對年輕從業者吸引力不足。

報告顯示，貨車司機中36-55歲佔比達到84.38%，其中，46-55歲佔比42.08%，從業者年齡結構總體偏高。從業年限來看，近七成司機從業年限在11年以上，從業21年以上的佔28.02%，職業穩定性特徵顯著。

受雇駕駛貨車司機的收入在人民幣5,000至1萬元佔比達66.89%，個體經營司機的收入比較分散，收入在人民幣5,000至8,000元的佔比25.89%，收入在人民幣8,000至1萬元的佔比22.54%，人民幣1萬以上的較高收入者佔比為24.25%。

而貨運司機的中高收入背後是高強度的勞動。報告顯示，超過三分之一的貨車司機每天工作時間在12小時以上，一半以上的貨車司機工作時間在10小時以上。同時，近四成的貨車司機月均出車天數在26天及以上，近三成司機月均出車天數在21至25天。同時，有七成以上的貨車司機患有頸椎、腰椎病等職業病。

報告指出，絕大多數貨車司機認為目前的運費水平普遍偏低。其中，個體經營貨車司機反映更加強烈，佔比高達94.05%。受雇駕駛貨車司機雖然不直接參與運費磋商，但仍有77.48%的認為運價偏低。

而在找貨方式上，調查數據顯示，在個體經營的貨車司機中，65.55%的司機沒有穩定的貨源，較上年調查小幅上升，經營風險有所增加。在此背景下，多渠道尋找貨源已成為市場常態。

其中，57.44%的個體經營司機通過數字貨運平台找貨，通過朋友或微信圈介紹獲取貨源的，佔比為46.28%，通過固定貨主企業或貨運公司尋找貨源的，佔比為35.75%。

調查數據顯示，貨車司機最希望監管部門對數字貨運平台推出支持措施，第一是加強價格引導，佔比為68.59%，近七成的司機認為低價競爭需要合理引導。其次是規範交易制度，佔比49.24%。

據了解，該調查報告共回收有效問卷5,936份。

近年大陸貨運業面臨嚴重內捲，在「貨拉拉」等物流平台蓬勃發展背景下，讓貨運業陷低價競爭，大陸社交平台近兩年多有視頻稱貨運司機因工作壓力大猝死、輕生等情事，未獲官方證實，顯示貨運司機勞動壓力大。