官方力推！大陸ETF產品今年發行規模已超過2024年

據最新統計顯示，按基金成立日為統計口徑，截至11日，今年以來，大陸已成立的指數股票型基金（ETF）產品達184檔，募集規模達人民幣1,464.68億元，無論是新成立的產品數量還是發行規模均已超過2024年全年水平。大陸ETF市場呈現大爆發。

中國基金報引述wind數據顯示，其中，股票型ETF發行成立164檔，份額佔比約65%，債券型ETF發行成立18檔，份額佔比高達34.61%，跨境型ETF發行成立2檔，份額僅佔不足1%，而商品型ETF和貨幣型ETF在2025年均尚未發行新產品。

值得關注的是，年內債券型ETF也加速密集新發，其中，科創債ETF成為絕對主力，目前共發行10檔科創債ETF，合計發行份額約290億份，佔債券型ETF發行份額近57%。

從種類來看，今年ETF發行呈現出多元化和細分化的特點。晨星（中國）基金研究中心分析師崔悅觀察，行業主題方面，今年TMT（指科技、媒體與通訊）領域ETF發行較為活躍，特別是人工智能相關的產品，同時醫藥類ETF也有所增加，如創新藥等受到市場關注的細分領域，反映出了行業主題類ETF發行與市場關注度的緊密聯繫。

報導引述業內人士分析指出，監管持續優化ETF發展環境，長期資金加大對ETF的配置，另外，在主動管理獲取超額收益難度加大的背景下，不少基金公司加速布局ETF產品線，並通過細分領域創新來滿足投資者多樣化需求，這些都促進了年內ETF產品數量和規模的擴張。

今年以來，推動股票ETF投資成為大陸官方政策主推方向，大陸證監會1月發布《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》，其中提及要強化指數基金資產配置功能，積極發展股票ETF，推出更多紅利、低波、價值與成長等ETF產品等；5月再發布支持科技創新債通知，推動了科創債規模擴張，或也為科創債ETF提供助力。