快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

官方力推！大陸ETF產品今年發行規模已超過2024年

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
今年以來，大陸新成立的ETF產品數量與發行規模均已超過2024年全年水平。（新華網）
今年以來，大陸新成立的ETF產品數量與發行規模均已超過2024年全年水平。（新華網）

據最新統計顯示，按基金成立日為統計口徑，截至11日，今年以來，大陸已成立的指數股票型基金（ETF）產品達184檔，募集規模人民幣1,464.68億元，無論是新成立的產品數量還是發行規模均已超過2024年全年水平。大陸ETF市場呈現大爆發。

中國基金報引述wind數據顯示，其中，股票型ETF發行成立164檔，份額佔比約65%，債券型ETF發行成立18檔，份額佔比高達34.61%，跨境型ETF發行成立2檔，份額僅佔不足1%，而商品型ETF和貨幣型ETF在2025年均尚未發行新產品。

值得關注的是，年內債券型ETF也加速密集新發，其中，科創債ETF成為絕對主力，目前共發行10檔科創債ETF，合計發行份額約290億份，佔債券型ETF發行份額近57%。

從種類來看，今年ETF發行呈現出多元化和細分化的特點。晨星（中國）基金研究中心分析師崔悅觀察，行業主題方面，今年TMT（指科技、媒體與通訊）領域ETF發行較為活躍，特別是人工智能相關的產品，同時醫藥類ETF也有所增加，如創新藥等受到市場關注的細分領域，反映出了行業主題類ETF發行與市場關注度的緊密聯繫。

報導引述業內人士分析指出，監管持續優化ETF發展環境，長期資金加大對ETF的配置，另外，在主動管理獲取超額收益難度加大的背景下，不少基金公司加速布局ETF產品線，並通過細分領域創新來滿足投資者多樣化需求，這些都促進了年內ETF產品數量和規模的擴張。

今年以來，推動股票ETF投資成為大陸官方政策主推方向，大陸證監會1月發布《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》，其中提及要強化指數基金資產配置功能，積極發展股票ETF，推出更多紅利、低波、價值與成長等ETF產品等；5月再發布支持科技創新債通知，推動了科創債規模擴張，或也為科創債ETF提供助力。

資本市場 規模 指數 人民幣 ETF

延伸閱讀

經濟日報社論／大陸啤酒傾銷 看產業面臨的風險

大陸外賣補貼戰火再起 即時零售競爭全面升級…小摩分析恐影響獲利

大陸半導體企業IPO 偏愛科創板

華為轉變AI晶片策略

相關新聞

外賣補貼戰再起 2件事讓中騎手收入大增 有人1天賺上千

中國外賣補貼大戰周末重燃戰火。繼上周阿里巴巴率先開打，這次由美團祭出咖啡、奶茶等0元（人民幣，下同）促銷，迫使淘寶閃購及...

官方力推！大陸ETF產品今年發行規模已超過2024年

據最新統計顯示，按基金成立日為統計口徑，截至11日，今年以來，大陸已成立的指數股票型基金（ETF）產品達184檔，募集規...

中國最大天然鈾基地 產出「第1桶鈾」 成本低還環保

國企中核集團宣布，中國規模最大的天然鈾生產項目「國鈾一號」示範工程，已成功生產「第一桶鈾」，這標誌著在天然鈾生產領域邁出...

香港現新股上市潮 李家超：內聯外通優勢 有利內企出海

日媒引述分析稱，香港交易所正出現新股上市潮，香港今年將在時隔5年後重新奪回全球新股融資額榜首的位置；中國上市企業在香港重...

港投資推廣署長：地緣政治風險反而為香港帶來好機遇

香港投資推廣署署長劉凱旋表示，美國總統川普上任後，4月起貿易秩序天翻地覆，地緣政治局勢為不同國家的貿易和交易關係帶來很大...

大而不強 陸18家上市車廠利潤總和還不到豐田4成

當大陸車界處於反內捲、反價格戰浪潮之際，大陸國家創新與發展戰略研究會學術委員會常務副主席、重慶市前市長黃奇帆日前指出，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。