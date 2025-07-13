野村警示中國經濟 下半年需求斷崖式下跌

野村證券9日在一份報告中指出，中國經濟在年中出現轉折點，尤其是需求將出現「斷崖式下跌」。報告預估，中國GDP年增率將從上半年的5.1%降至下半年的4%。

綜合財經網媒，野村證券首席中國經濟師陸挺與其團隊在這份報告中指出，儘管陸股、港股近期走高，但今年下半年經濟基本面可能顯著惡化，多領域需求將大幅減弱。

需求斷崖式下跌主要體現在幾個方面。為了規避關稅風險，上半年部分企業「搶出口」，導致下半年出口透支效應顯現。中國房地產行業進入第5年的萎縮期，近期銷量和價格下滑趨勢加劇，房地產投資和銷售持續下滑，對內需形成較大拖累。

此外，消費刺激政策效果遞減。去年啟動的消費品「以舊換新」對零售額的拉動也將放緩，預計對零售額年增貢獻從上半年的0.9個百分點，降至下半年的0.4個百分點。同時，中國通縮壓力加劇，生產者物價指數（PPI）持續負成長，企業盈利承壓，進一步抑制投資意願。

報告還提到，官方5月發布新一輪黨政機關厲行節約反對浪費條例，擠壓了中高端餐飲的經營，並大幅削減了酒類銷售。預計餐飲業零售額增速將從上半年預期的5%，大幅放緩至下半年的1%，這將拖累整體零售額增速0.5個百分點。

另外，報告認為，中國官方採取行動化解產能過剩，短期影響原材料需求下降和投資下滑，這也不利下半年經濟成長。

陸挺團隊認為，當前中國經濟面臨的不僅是週期性放緩，更是結構性挑戰，尤其是房地產調整對地方財政、消費信心和產業鏈的連鎖影響。他們建議政策層面應更加聚焦結構性改革，推動房地產債務出清、完善社保體系、穩定居民財富預期等，以應對經濟下行壓力。

野村證券整體上對2025年下半年中國經濟形勢持謹慎態度，認為若無更強有力的政策干預，經濟增速可能顯著放緩，但也認為中國經濟韌性仍在。