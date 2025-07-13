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港投資推廣署長：地緣政治風險反而為香港帶來好機遇

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港投資推廣署署長劉凱旋近日表示，美國總統川普上任後，地緣政治局勢短期內為全球企業帶來不利因素，但反而為香港帶來好機遇。 （中通社）
香港投資推廣署署長劉凱旋近日表示，美國總統川普上任後，地緣政治局勢短期內為全球企業帶來不利因素，但反而為香港帶來好機遇。 （中通社）

香港投資推廣署署長劉凱旋表示，美國總統川普上任後，4月起貿易秩序天翻地覆，地緣政治局勢為不同國家的貿易和交易關係帶來很大不穩定性，政策朝夕轉變，短期內為全球企業帶來不利因素，但反而為香港帶來好機遇。

綜合信報、香港電台、Now新聞等報導，劉凱旋出席電台節目時表示，企業營商需要穩定性，香港是亞太區的平台和樞紐，亦堅持自由貿易港，不少企業減少集中與美國貿易，反而選擇中長線落戶香港。

劉凱旋指出，今年上半年署方引進香港的公司數目有一定增長，同時創造很多就業機會，以物流和餐飲業較多。她稱，大陸餐飲業競爭大，署方引進的餐飲企業很多主打新型菜式，例如川菜和西安菜等，日後也希望打入東南亞市場，相信香港可以為他們帶來很好的展示平台。但她也提醒中資客戶，不要「為出海而出海」，要清楚服務或產品優點和目標市場。

據悉，香港投資推廣署過去兩年半引資超過港幣1,600億元，提早完成施政報告定下的目標。對於提早完成2022年《施政報告》訂立績效指標，劉凱旋回憶，香港2023年取消疫情下的出入境限制，之後又面對中美關係變化的「逆風」，因此對於如今能取得這個成績感到振奮，強調會更加努力，以創新方法招商引資，深化國際合作，為香港帶來更多機會。

值得注意的是，先前發表「香港玩完論」（HongKong is over）的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）此前已修正他的論述稱，中美衝突愈演愈烈，香港並非像預期和所寫的那樣，從中遭受重創，反而可能受益，因香港擁有中國通往國際金融的最重要窗口的獨特地位。

香港 自由貿易 美國 中美關係

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