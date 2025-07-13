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大而不強 陸18家上市車廠利潤總和還不到豐田4成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
今年上半年，中國汽車產銷量首度雙雙超過1,500萬輛，但重慶市前市長黃奇帆指出，中國車廠即使年賣3,000萬輛車，利潤還不如豐田。圖為4月30日在江蘇南京舉辦的車展。（中新社）
今年上半年，中國汽車產銷量首度雙雙超過1,500萬輛，但重慶市前市長黃奇帆指出，中國車廠即使年賣3,000萬輛車，利潤還不如豐田。圖為4月30日在江蘇南京舉辦的車展。（中新社）

當大陸車界處於反內捲、反價格戰浪潮之際，大陸國家創新與發展戰略研究會學術委員會常務副主席、重慶市前市長黃奇帆日前指出，中國汽車製造按理說是製造業中效益相對較高的，今年截至6月產值利潤率僅5%，等於大陸賣出3,000萬輛汽車的利潤還不如日本豐田汽車。而該言論也引起大陸熱議，在大陸車企成為世界銷冠時，其實廠商獲利微薄。

《IT之家》引述豐田汽車公布2025財年（2024年4月至2025年3月）財報，報告期內淨利潤達到4.765兆日元（約合人民幣2,337.28億元）；另據DearAuto統計，大陸18家上市乘用車企業中，13家實現盈利的企業2024年淨利潤總和僅人民幣1,226.77億元。若再算上虧損的五家，整個中國上市乘用車企業總利潤不到人民幣900億，不到豐田年利潤的40%。

黃奇帆10日在2025 貝殼財經年會上做出前述發言。他進一步以手機為例指出，除去零組件等製造成本，看不見的軟體專利知識產權，或者晶片內置的各種程序等十分重要，是所有的製造品高附加值的基礎，也是生產性服務業的價值，嵌入到機器裝備的終端產品製作，所以生產線服務業也是製造業投入產出產值利潤率提高的基礎。

黃奇帆的發言在當前大陸官方推動汽車業反內捲的背景下，引起網路熱議，並刺痛了大陸汽車工業的神經。針對黃奇帆這番評述，大陸網上議論分成幾派：有網友認為，黃奇帆點出大陸汽車業產能過剩與惡行競爭、價格戰議題，直指大陸汽車業「大而不強」的問題；但也有網友認為，低價對消費者來說是好事，如果企業獲利高，代表車價要變貴.....

值得注意的是，全球資本市場正關注大陸將於7月召開的中央政治局會議，美投行花旗預測，在中央財經委會議後，反內捲政策行動現在是值得關注的關鍵，這可能是供給側改革2.0的前奏，行動包括削減或控制產能、收緊監管以及調整產業政策等。

車價 豐田 日本 人民幣

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