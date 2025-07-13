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大陸半導體企業IPO 偏愛科創板
陸媒最新統計顯示，今年上半年共有21家半導體相關企業，向A股提交IPO申請，涵蓋晶片設計、材料、設備、封裝測試等多個領域，計畫總募資金額人民幣465億元（新台幣1,906億元）。其中，科創板成為最受青睞的上市類股，占比逾50%。
集微網報導，在21家受理企業中，11家選擇科創板，占比52.4%，計畫募資金額合計達人民幣301.5億元。摩爾線程以人民幣80億元的募資額位居榜首，緊跟在後的是上海超矽、兆芯集成、沐曦股份，分別計畫募資人民幣49.65億元、41.69億元、39億元。
前述四家企業中，上海超矽主營業務為半導體矽片，是晶圓製造的核心材料；其他三家企業均聚焦高端處理器領域，展現了資本市場對大陸國產算力晶片的高度關注。
創業板吸引四家企業，分別為巨集明電子、大普微、初源新材、貝特利等，計畫募資總額約人民幣58.4億元，主要涉及電子元器件、存儲技術、以及電子材料等。而惠科股份在深證主板申請上市，計畫募資金額為人民幣80億元。
北交所則成為中小型半導體企業的選擇，共有五家受理企業，募資規模較小但覆蓋細分領域，如康美特的電子封裝材料和華宇智電的封裝測試服務，體現了北交所服務「專精特新」企業的定位。
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