聯發科小金雞擬赴港上市 星宸科技規劃發行H股

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
星宸科技公告，擬申請在港交所掛牌上市。圖為星宸科技去年在深交所創業板上市。圖／星宸科技提供
星宸科技公告，擬申請在港交所掛牌上市。圖為星宸科技去年在深交所創業板上市。圖／星宸科技提供

聯發科（2454）小金雞、在深交所上市的星宸科技發布公告，擬籌劃境外發行股份（H股），並申請在港交所掛牌上市的相關工作。

星宸科技稱，為深化公司全球化戰略布局，利用國際資本市場優勢，打造多元化資本運作平台，進一步提高公司資本實力和綜合競爭力，以加快海外業務發展，完善境內外雙循環格局，鞏固行業地位，擬發行H股並上市。

星宸科技於2024年3月28日在深交所創業板上市，當時募資總額人民幣6.8億元，是廈門2024年首家境內上市公司。該公司成立於2017年，致力於為智慧視覺、智慧出行、智慧家居、智慧辦公、智慧工業等各場景的端側設備提供AI SoC及解決方案。星宸科技原為晨星半導體100%子公司，聯發科在2019年併購晨星半導體，聯發科也透過旗下Sigmastar Technology Inc.持有星宸股權。

深圳商報報導，星宸科技近年來淨利下滑趨勢明顯，雖在去年有所回暖，但遠不及上市前兩年水準。2021年至2024年，淨利潤分別為人民幣7.5億元、5.6億元、2億元、2.5億元。

儘管公司2024年淨利潤增長，但毛利率卻出現下滑。報告期內，公司整體毛利率約35.79%，年減0.67%，主要是整體市場需求相較於2023年有明顯恢復，尤其是消費類需求顯著增長，與此同時，市場競爭也有所加劇。

具體產品來看，星宸科技三大主營產品毛利率均下降，智慧安防、智慧物聯、智慧車載分別實現營收人民幣15.88億元、4.75億元、2.45億元，毛利率小幅下滑。

2025年第1季，星宸科技淨利增長「失速」。公司營收人民幣6.6億元，年增26.3%；淨利潤人民幣5,117.8萬元，年增0.48%。

業績說明會上，有投資者提出「友商業績大增，貴公司第1季業績是否不理想，與貴公司的收入結構有關係嗎？」星宸科技回應稱，公司本季營收在與去上年相比及與上季相比方面，各產品線皆達成雙位數增長，尤其在智慧物聯及智慧車載等領域實現了更高的增速。收入結構方面，細分領域如智慧型機器人晶片更是與去年相比是數倍成長。

業績 半導體 人民幣

延伸閱讀

聯發科小金雞！星宸科技 擬赴港上市發行H股

最牛一輪／聯發科正向 國泰4C 旺

台廠搶次世代通訊商機！仁寶、聯發科看旺後市 加大布局

布局AI ASIC 研調：聯發科採取「由邊緣走向雲端」的發展策略

相關新聞

大陸外賣補貼戰火再起 即時零售競爭全面升級…小摩分析恐影響獲利

大陸新一輪的外賣補貼大戰周末重燃戰火，美團祭出咖啡、奶茶等0元促銷，並迫使阿里巴巴旗下的淘寶閃購及京東都加入戰局，造成部...

聯發科小金雞擬赴港上市 星宸科技規劃發行H股

聯發科小金雞、在深交所上市的星宸科技發布公告，擬籌劃境外發行股份（H股），並申請在港交所掛牌上市的相關工作。

大陸半導體企業IPO 偏愛科創板

陸媒最新統計顯示，今年上半年共有21家半導體相關企業，向A股提交IPO申請，涵蓋晶片設計、材料、設備、封裝測試等多個領域...

華為轉變AI晶片策略

大陸科技巨頭華為，正尋求改變人工智慧晶片設計策略，從特殊應用積體電路 （ASIC）轉向通用圖形處理器（GPGPU）晶片，...

香港出現新股上市潮 分析指2026年熱潮仍將持續

日媒引述分析稱，香港交易所正出現新股上市潮，香港今年將在時隔5年後重新奪回全球新股融資額榜首的位置；中國上市企業在香港重...

因應川普關稅 陸央行顧問籲加碼6兆推新刺激措施

面對美中關稅戰，中國內部有聲音盼中央加碼出手護航經濟，據報導，包括中國央行顧問在內的學者指當局應加碼多達人民幣1.5兆元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。