聯發科小金雞擬赴港上市 星宸科技規劃發行H股

聯發科（2454）小金雞、在深交所上市的星宸科技發布公告，擬籌劃境外發行股份（H股），並申請在港交所掛牌上市的相關工作。

星宸科技稱，為深化公司全球化戰略布局，利用國際資本市場優勢，打造多元化資本運作平台，進一步提高公司資本實力和綜合競爭力，以加快海外業務發展，完善境內外雙循環格局，鞏固行業地位，擬發行H股並上市。

星宸科技於2024年3月28日在深交所創業板上市，當時募資總額人民幣6.8億元，是廈門2024年首家境內上市公司。該公司成立於2017年，致力於為智慧視覺、智慧出行、智慧家居、智慧辦公、智慧工業等各場景的端側設備提供AI SoC及解決方案。星宸科技原為晨星半導體100%子公司，聯發科在2019年併購晨星半導體，聯發科也透過旗下Sigmastar Technology Inc.持有星宸股權。

深圳商報報導，星宸科技近年來淨利下滑趨勢明顯，雖在去年有所回暖，但遠不及上市前兩年水準。2021年至2024年，淨利潤分別為人民幣7.5億元、5.6億元、2億元、2.5億元。

儘管公司2024年淨利潤增長，但毛利率卻出現下滑。報告期內，公司整體毛利率約35.79%，年減0.67%，主要是整體市場需求相較於2023年有明顯恢復，尤其是消費類需求顯著增長，與此同時，市場競爭也有所加劇。

具體產品來看，星宸科技三大主營產品毛利率均下降，智慧安防、智慧物聯、智慧車載分別實現營收人民幣15.88億元、4.75億元、2.45億元，毛利率小幅下滑。

2025年第1季，星宸科技淨利增長「失速」。公司營收人民幣6.6億元，年增26.3%；淨利潤人民幣5,117.8萬元，年增0.48%。

在業績說明會上，有投資者提出「友商業績大增，貴公司第1季業績是否不理想，與貴公司的收入結構有關係嗎？」星宸科技回應稱，公司本季營收在與去上年相比及與上季相比方面，各產品線皆達成雙位數增長，尤其在智慧物聯及智慧車載等領域實現了更高的增速。收入結構方面，細分領域如智慧型機器人晶片更是與去年相比是數倍成長。