大陸外賣補貼戰火再起 即時零售競爭全面升級…小摩分析恐影響獲利

大陸新一輪的外賣補貼大戰周末重燃戰火，美團祭出咖啡、奶茶等0元促銷，並迫使阿里巴巴旗下的淘寶閃購及京東都加入戰局，造成部份飲料店及咖啡店爆單。摩根大通最新報告分析，大陸即時零售競爭全面升級，阿里占優勢，但過度補貼能否帶來長期價值存疑。

澎湃新聞報導，不少大陸網友昨（12）日在社交平台曬出新一輪的外賣補貼「戰績」，包括低價甚至是免費的咖啡茶飲。美團和淘寶閃購分別宣布週末補貼繼續，美團發文稱「周六，快樂繼續」，淘寶閃購則表示「（人民幣）188元大券包，五頓我全包！」

美團在這個周末送出許多線下咖啡茶飲的兌換券，但需要自取，淘寶閃購則依舊發放（人民幣）188元的紅包，包括滿（人民幣）38元減（人民幣）18.8元的午餐外賣紅包，不過「免單卡」仍需要消費者隨機抽取獲得。

大陸三家公司的外賣策略

華爾街見聞報導，整場補貼戰火由阿里巴巴點燃，根據摩根大通的報告，阿里巴巴旗下的淘寶閃購於7月2日宣布，從7月開始的12個月內，將投入人民幣500億元用於外賣和即時零售補貼。此舉迅速引發市場連鎖反應，美團於7月5日宣布多項補貼計畫反擊。京東先前也已宣布將在一年內投入超過人民幣100億元用於補貼。

這場投入巨大的戰役迅速反映在訂單量上。7月初，美團的日訂單量創下1.2億單的新高，而阿里巴巴（淘寶閃購及餓了麼）的日訂單量，在短短兩個月內也達到單日8,000萬單。

摩根大通認為，若大陸即時零售市場在2030年達到人民幣4兆元的規模，那麼目前砸錢投入是合理的，但屆時若只有預期的一半規模，那麼當前的投入就過於激進，至於目前最占優勢是阿里，因其有近人民幣6,000億元的現金儲備和每年近人民幣1,000億元的現金流，具有最充足的銀彈。

摩根大通指出，這場投資擴張將直接衝擊各公司的短期獲利，進而對股價造成壓力，預測在未來三到六個月內，阿里巴巴、美團和京東的股價將持續承壓，並下調獲利預測，雖維持對阿里巴巴的「增持」評級，但將阿里美股目標價從170美元下調至140美元，港股目標價從165港元下調至135港元。同樣維持對美團的「增持」評級，但將目標價從160港元下調至150港元。