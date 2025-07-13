受內需持續疲軟、美關稅政策擾動 陸上季 GDP 增速估放緩

中國大陸國家統計局將於15日公布上半年國民經濟運行情況。此前 大陸今年第1季GDP增長5.4%，表現優於市場預期，但受內需持續疲軟、美國對等關稅政策擾動等因素影響，機構分析多認為第2季GDP增速將放緩。

財新網近日機構調查中，有12家對大陸第2季實際GDP增速做出預測，其中11家預計增速將放緩，預測均值為5.2%，低於第1季0.2個百分點，預測區間為4.8%至5.4%；有五家機構對名義GDP增速作出預測，預測均值為4.4%，同樣低於前值0.2個百分點，預測區間為4.3%至4.5%。

財新網調查顯示，市場預計第2季大陸經濟增長將較首季放緩，但仍有望實現5%以上的增速。部分地區消費品以舊換新補貼暫停和618電商大促銷提前導致部分商品消費前置，6月消費增速或將再度放緩，其他經濟指標亦不同程度放緩。

高盛先前表示，大陸經濟短期增長韌性仍足，預計上半年GDP增速有望達到5.2%，且該預測仍有上行空間。高盛中國經濟學家王立升表示，出口與部分製造業投資是今年宏觀經濟增長超預期的部分。

華創證券首席宏觀分析師張瑜預計，第2季實際GDP增速在5.3%左右。受益於大規模設備更新和消費品以舊換新政策、出口維持韌性等因素，工業生產維持偏強態勢；在以舊換新政策拉動下，消費增速繼續回升，預計批發零售業增加值增速高於首季。

野村中國首席經濟學家陸挺的預測相對謹慎，預計第2季實際GDP增長4.8%，其中工業增加值和固定資產投資增速可能較首季放緩，在5月消費提速的帶動下，第2季社會消費品零售總額增長或加快。

中金研究預計，房地產對經濟的拖累或繼續縮小，年初制定的財政政策仍有空間，但新增刺激政策加上兩新（大規模設備更新和消費品以舊換新）效應，內需大幅變化機率較低，出口將受到關稅影響較不樂觀，第2季可能較第1季減弱，下半年GDP增速或略低於上半年，但大致偏穩。