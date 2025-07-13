輝達16日參展大陸鏈博會 CEO黃仁勳擬出席

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會將於16日在北京開幕，美企輝達（NVIDIA）首度參展。據報，輝達執行長黃仁勳將赴京出席該活動，並尋求與中國大陸國務院總理李強、副總理何立峰等高層領導人會晤，除推銷輝達新產品外，也將重申對大陸市場的長期承諾。

英媒金融時報引述知情人士稱，黃仁勳希望與李強會談，亦計劃與何立峰會面，目前仍須等待中方確定。對於前述訊息，大陸商務部發言人何詠前10日表示，「目前沒有可以提供的信息」。

報導也指出，輝達最快9月推出專為中國大陸市場定製的新版人工智慧（AI）晶片。據悉，新版晶片本質上是輝達現有Blackwell RTX Pro 6000處理器的改良版本，專門針對美國總統川普收緊的出口管制規定進行調整。為符合美方要求，該產品將移除最先進的核心技術，包括高頻寬記憶體（HBM）和用於提升資料傳輸速度的NVLink互連技術。

黃仁勳年內第三度訪京

黃仁勳今年已兩度拜訪北京，最近一次訪京是4月17日，當時黃仁勳曾與何立峰會談。何立峰當時稱，大陸市場投資和消費潛力巨大，產業轉型升級加快推進，歡迎包括輝達在內的更多美資企業深耕中國市場。

鏈博會由大陸貿促會主辦，自2023年首屆以來，今年為第三屆。鏈博會將於16日至20日在北京舉行。大陸貿促會先前表示，此屆鏈博會有650多家中外企業和機構參展，涉及75個國家、地區和國際組織。