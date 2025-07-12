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香港出現新股上市潮 分析指2026年熱潮仍將持續

中央社／ 台北12日電
日媒引述分析稱，香港交易所正出現新股上市潮，香港今年將在時隔5年後重新奪回全球新股融資額榜首的位置。圖為香港交易所。圖／路透
日媒引述分析稱，香港交易所正出現新股上市潮，香港今年將在時隔5年後重新奪回全球新股融資額榜首的位置。圖為香港交易所。圖／路透

日媒引述分析稱，香港交易所正出現新股上市潮，香港今年將在時隔5年後重新奪回全球新股融資額榜首的位置；中國上市企業在香港重複上市的趨勢正在加速，明年這一熱潮仍將持續。

日經中文網報導，中國的手機玻璃製造商藍思科技等5家公司9日在香港同時上市。今年香港新股上市的融資額最高將達到港幣2200億元（約新台幣8195億元），約為去年的2.5倍，也是自2019年以來時隔5年在交易所中重返世界第一的位置。

報導說，由於中美對立加劇等因素，中國企業向海外尋找出路，而香港採取美元匯率掛鉤制，大型企業紛紛選擇在香港上市，以獲得更容易用於海外投資的港幣。

分析人士說，中國上市企業在香港重複上市的趨勢正在加速，明年這一熱潮仍將持續。

據分析，中國政府重視香港作為海外資金入口的功能，香港也容易控制資本外流，香港在某種程度上也成為原本計畫在歐美等地上市的中國企業接收地。

報導提到，全球最大車載電池製造商寧德時代新能源科技5月在香港上市。建築機械製造商三一重工也表達了在香港上市的意向。

香港 寧德時代

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