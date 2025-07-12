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因應川普關稅 陸央行顧問籲加碼6兆推新刺激措施
面對美中關稅戰，中國內部有聲音盼中央加碼出手護航經濟，據報導，包括中國央行顧問在內的學者指當局應加碼多達人民幣1.5兆元（約合新台幣6兆元）的新刺激措施以提振消費支出並維持貨幣彈性，抵銷美國關稅對經濟成長的拖累。
港媒01引述外電報導，中國人民銀行（央行）貨幣政策委員黃益平和另外兩名專家11日在所發表報告中表示，4月以來中國經濟一直面臨新的干擾，當時美國加徵關稅，加上中國的通貨緊縮情況持續未消。
包括前中國央行官員郭凱及新加坡國立大學東亞研究所所長席瑞德（Alfred Schipke）等人士在報告中指出，為了應對這些不斷變化的挑戰，中國必須採取更強大的逆週期政策來維持穩定成長，同時大力推動結構性改革。
這些專家指出，中國政府應考慮在12個月內加碼推出1兆至1.5兆元的系列計畫，以提振居民消費，從而減輕美國20%至30%關稅對經濟造成的傷害。
黃益平等專家並認為，中國人民銀行仍有進一步調降政策利率的空間，並引導銀行降低貸款市場報價利率（LPR），以助提高對經濟成長增強的預期，這對企業利潤至關重要。
上述專家還建議中國央行保持人民幣匯率「足夠」的彈性，以吸收未來的外部衝擊。
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