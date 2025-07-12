陸車市內捲經銷商吐苦水 官方：研擬更合適政策

中國汽車業內捲嚴重，多家汽車經銷商日前在一場座談會表示，在當前內捲形勢下，出現民企融資受限、行業信貸收縮等問題。與會的金融部門代表表示，會深入剖析企業面對的問題，研究更合適的政策。

據全國工商聯汽車經銷商商會微信公眾號公布，該會9日在在安徽合肥舉辦中國汽車流通行業大會期間，組織召開「汽車經銷行業高質量發展」座談會，45家汽車經銷商和地方商會代表參加，人民銀行、金融監管總局、全國工商聯相關部門負責人出席。

在座談會上，7家汽車經銷集團代表剖析在當前內捲形勢下，行業發展面臨的矛盾問題，特別是金融機構存在的授信信心不足、存量融資緊縮、民企融資受限、行業信貸收縮。另外，保險市場秩序混亂、新能源車承保受限以及工時費打折、汽車送往維修比例等都存在問題。

相關代表建議，主管部門督促金融機構落實好國家推出的相關政策措施，對能夠正常經營的企業不要壓貸、抽貸、斷貸，優化服務政策，簡化審批流程，豐富汽車金融產品供給，規範保險市場秩序，全力支持汽車經銷行業健康可持續發展。

多家經銷商又分別圍繞金融支持汽車出海（拓展海外市場），金融支持商用車、二手車發展和各地促消費補貼發放等問題提出意見建議。

聽取企業發言後，人民銀行信貸市場司和金融監管總局財險司、普惠司相關業務負責人表示，金融部門正密切關注汽車經銷行業的問題，後續將結合「促消費」、「汽車以舊換新」等政策，深入剖析企業問題癥結，著力研究更具適配性的政策措施。

中國汽車業內捲不只影響汽車製造廠，同時影響經銷商。今年6月，4家位於長江三角洲的汽車經銷商商會，聯名呼籲汽車製造廠協助改善經銷商的經營困境，並批評部分車廠變相強制經銷商以低於成本價賣車，已涉嫌違法。