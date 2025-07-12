聯發科小金雞！星宸科技 擬赴港上市發行H股

聯發科小金雞、在深交所上市的星宸科技發布公告，擬籌劃境外發行股份（H股），並申請在港交所掛牌上市的相關工作，正在計劃與相關中介機構就本次發行H股並上市的具體推進工作進行商討，關於本次發行H股並上市的細節尚未確定。

星宸科技稱，為深化公司全球化戰略布局，利用國際資本市場優勢，打造多元化資本運作平台，進一步提高公司資本實力和綜合競爭力，以加快海外業務發展，完善境內外雙循環格局，鞏固行業地位，擬發行H股並上市。

星宸科技於2024年3月28日在深交所創業板上市。發行股票數量為4,211萬股，發行本益比為33.24倍，募資總額人民幣6.81億元，是廈門2024年首家境內上市公司。據統計，目前廈門火炬高新區已有21家境內上市公司。

該公司成立於2017年，致力於為智慧視覺、智慧出行、智慧家居、智慧辦公、智慧工業等各場景的端側設備提供AI SoC及解決方案。

星宸科技原為晨星半導體100%子公司，聯發科在2019年正式完成對晨星半導體的合併，聯發科也透過旗下Sigmastar Technology Inc.持有星宸股權。

深圳商報報導，星宸科技近年來淨利下滑趨勢明顯，雖在去年有所回暖，但遠不及上市前兩年水準。2021年至2024年，淨利潤分別為人民幣7.54億元、人民幣5.64億元、人民幣2.05億元、人民幣2.56億元。

儘管公司2024年淨利潤增長，但毛利率卻出現下滑。報告期內，公司整體毛利率約35.79%，年減0.67%，主要是整體市場需求相較於2023年有明顯恢復，尤其是消費類需求顯著增長，與此同時，市場競爭也有所加劇。

具體產品來看，星宸科技三大主營產品毛利率均下降，智慧安防、智慧物聯、智慧車載分別實現營收人民幣15.88億元、人民幣4.75億元、人民幣2.45億元，毛利率分別年減0.99%、1.04%、2.99%。

2025年第1季，星宸科技淨利增長「失速」。公司營收人民幣6.65億元，年增26.36%；淨利潤人民幣5117.87萬元，年增0.48%。

在業績說明會上，有投資者提出「友商業績大增，貴公司第1季業績是否不理想，與貴公司的收入結構有關係嗎？」星宸科技回應稱，公司本季營收在與去上年相比及與上季相比方面，各產品線皆達成雙位數增長，尤其在智慧物聯及智慧車載等領域實現了更高的增速。收入結構方面，智慧物聯及智慧車載產品線的營收占比持續提升，細分領域如智慧型機器人晶片更是與上年相比是數倍成長。

星宸科技表示，公司秉持長期主義，在核心IP及產品持續打磨，加大研發力度，隨著核心技術、產品佈局、銷售管道、開發者生態等角度構建堅實壁壘後，後續將逐步體現公司業績及價值。