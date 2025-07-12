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搶輝達市占！華為計畫重新設計AI晶片 將由ASIC轉向GPGPU

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸科技巨頭華為，正尋求改變人工智慧晶片設計策略，從特殊應用積體電路 （ASIC）轉向通用圖形處理器（GPGPU）晶片，以便從輝達（NVIDIA）手中奪取更多的大陸AI晶片市占。圖為華為在MWC上海的展位。本報資料照片
大陸科技巨頭華為，正尋求改變人工智慧晶片設計策略，從特殊應用積體電路 （ASIC）轉向通用圖形處理器（GPGPU）晶片，以便從輝達（NVIDIA）手中奪取更多的大陸AI晶片市占。圖為華為在MWC上海的展位。本報資料照片

大陸科技巨頭華為，正尋求改變人工智慧晶片設計策略，從特殊應用積體電路 （ASIC）轉向通用圖形處理器（GPGPU）晶片，以便從輝達（NVIDIA）手中奪取更多的大陸AI晶片市占。

儘管美國對大陸實施半導體出口制裁，阻止輝達在大陸銷售先進的 AI 晶片，但輝達的GPU產品仍然是大陸需求最廣泛的AI晶片。

科技新聞網站「The Information」最新發布報告指出，華為想要提升AI晶片，在大陸市占正面臨的一個主要瓶頸，也就是華為AI晶片採用的是異構計算架構（CANN）軟體平台來實現算力調度與執行。但是，CANN並未得到行業的廣泛的支持，遠不及輝達的CUDA。

華為的新的AI晶片將配備新的軟體，允許使用者透過中間軟體，以相容輝達的 CUDA 程式設計語言，該軟體也可以將CUDA的指令轉換為適用於華為AI晶片的語言。消息人士補充說，華為也有興趣採用輝達和AMD使用的晶片功能模型。

雖然目前華為的AI晶片是ASIC，但該公司有興趣擴展通用計算產品。這一轉變將使得華為的 AI GPU被更廣泛地使用，並可能有助於華為增加在大陸AI晶片市占。

但設計晶片只是該過程的一部分。即使華為能夠保證穩定供應先進的晶片設計，該公司也不得不轉向大陸本土的晶圓代工廠中芯國際進行晶片製造。而中芯國際先前已經受到美國政府的制裁，無法進口先進的晶片製造機器，這限制了升級更先進的製程和擴大產能。

由於大陸科技公司已長期使用輝達軟體平台Cuda開發技術，轉向華為將帶來高昂的轉換成本，需要重新設計資料中心基礎架構、軟體和工程工作流程。更重要是，華為的AI晶片存在過熱並停止運作的問題，由於AI技術開發分秒必爭，華為產品套件欠缺吸引力。

這些大陸科技巨企高層，曾多次在會議中明確告訴華為，若要他們大規模轉向華為晶片，應該是華為去配合他們的平台。

華為 半導體

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