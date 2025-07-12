川普禁止陸隨銳科技香港子公司收購美朱庇特系統公司

美國總統川普下令禁止大陸隨銳科技旗下的香港子公司「隨稅國際有限公司」收購德拉瓦州一家視聽設備供應商。美國財政部周五（7月11日）在聲明中表示，美國外國投資委員會已審查和調查了香港隨銳國際收購視牆設備供應商朱庇特系統（Jupiter Systems）的交易，並認定該交易會導致國家安全風險。

財政部在聲明中稱，美國外國投資委員會根據經修訂後的《國防生產法》第721條審查並調查了此交易，並認定，隨銳科技持有Jupiter股份存在國家安全風險，可能危及Jupiter在軍事和關鍵基礎設施環境中使用的產品。為因應此風險，川普總統命令指示隨銳科技剝離其在Jupiter的所有權益和權利，並要求Jupiter不得持有其在交易完成後收購或創建的任何中國子公司的資產或業務的權益或權利。

聲明稱，外國投資委員會的程序專注於逐案識別和處理受管轄交易引起的國家安全問題。這一重點突出的職責強化了 該委員會在保護國家安全的同時歡迎外商投資的承諾。

據路透社，這兩家公司在2020年初已達成收購協議。但根據川普的總統令，香港公司必須在120天內撤出對這家美國企業的投資，並要求朱庇特系統不得擁有或控制在交易完成後所收購或設立的任何中國子公司的資產或業務。

美國財政部稱隨銳科技是一家「依據中國法律設立的公司」。隨銳科技官網顯示，該公司是視訊雲端會議供應商，總部位於北京市海淀區，它在簡介中自稱是國家級高新技術企業，業內領先的「智能雲網產品與方案提供商」，業務覆蓋中國31個省市區、港澳台以及全球95個國家與地區。