陸33家建商「反內捲」 拚轉型

大陸33家建築類企業聯合發出建築行業「反內捲」倡議書，共同推動行業轉型，提出以科技創新加快轉型升級，追求內在價值、長期價值，不拼湊規模、盲目擴張、過度負債，不設「空殼架構」虛耗資源，共同維護市場秩序。

大陸國務院國資委黨委和全國工商聯黨組在北京舉辦高質量黨建引領建築行業高質量主題活動暨行業倡議發布會。33家建築類中央企業、地方國企、民營企業基層黨組織聯合發出《關於號召建築行業黨組織和廣大黨員在營造風清氣正行業環境中走在前作表率的倡議書》。

該倡議書提及，聚焦主責主業，積極服務國家策略，以科技創新加速轉型升級，追求內在價值、長期價值，不拚布局、盲目擴張、過度擴張，不設置「空殼架構」虛耗資源。

此外，堅決抵制違法轉包、違規分包、變相掛靠、估值、圍標串標、套取資金等行業亂象，不越道德底線，不踩法律紅線。