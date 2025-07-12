陸33家建商「反內捲」 拚轉型

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸33家建築類企業聯合發出建築行業「反內捲」倡議書，共同推動行業轉型，提出以科技創新加快轉型升級，追求內在價值、長期價值，不拼湊規模、盲目擴張、過度負債，不設「空殼架構」虛耗資源，共同維護市場秩序。

大陸國務院國資委黨委和全國工商聯黨組在北京舉辦高質量黨建引領建築行業高質量主題活動暨行業倡議發布會。33家建築類中央企業、地方國企、民營企業基層黨組織聯合發出《關於號召建築行業黨組織和廣大黨員在營造風清氣正行業環境中走在前作表率的倡議書》。

該倡議書提及，聚焦主責主業，積極服務國家策略，以科技創新加速轉型升級，追求內在價值、長期價值，不拚布局、盲目擴張、過度擴張，不設置「空殼架構」虛耗資源。

此外，堅決抵制違法轉包、違規分包、變相掛靠、估值、圍標串標、套取資金等行業亂象，不越道德底線，不踩法律紅線。

規模 建築 北京

延伸閱讀

買房多保障！桃園阻驗屋蟑螂兩邊賺 市府修法先拿公設祭旗

台中住戶檢舉建商…1周後全被倒廢土？環保局說話了

好心供罷團連署...新店老宅卻遭強拆？新北文化局說話了

影／竹市成功路鋪鐵板成「天堂路」騎士憂打滑 市府曝原因

相關新聞

華為 AI晶片賣向中東、東南亞 引起美方關注

華為正試圖向中東和東南亞小批量出口人工智慧（AI）晶片，希望藉此切入輝達主導的市場。

瑞幸大股東搶買星巴克中國

在星巴克中國的股權出售備受討論之際，據多家陸媒報導，作為大陸連鎖品牌瑞幸咖啡大股東的大鉦資本，加入了競購隊伍，若大鉦資本...

京東方打入iPhone 17供應鏈

蘋果傳出已批准京東方的螢幕面板量產資格，供應 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 螢幕，...

TikTok寄存數據 歐盟喊查

西方國家對大陸TikTok、DeepSeek等App的查處，正成為雙方科技戰的新焦點。據新加坡聯合早報，歐盟稱，已對大陸...

日牛肉有望恢復銷陸

大陸國務院副總理何立峰訪日，昨（11）日出席大阪･關西世博會的中國國家日活動。據日媒報導，在與自民黨幹事長森山裕會見時，...

陸33家建商「反內捲」 拚轉型

大陸33家建築類企業聯合發出建築行業「反內捲」倡議書，共同推動行業轉型，提出以科技創新加快轉型升級，追求內在價值、長期價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。